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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Управляющая пермского бизнес-инкубатора покинула пост после трех месяцев работы

Управляющая пермского бизнес-инкубатора покинула пост после трех месяцев работы

9 июля 2024, 12:53
Фото: личная страница во Вконтакте Яны Ломоносовой
Руководитель МКУ «Пермский бизнес-инкубатор» Яна Ломоносова ушла с должности.

Руководитель организации «Пермский бизнес-инкубатор» Яна Ломоносова ушла с поста спустя три месяца работы. Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», связаться с ней не удалось.

Информацию об уходе обнаружили после изменений в базе данных «СПАРК-Интерфакс», они появились там еще 8 июля. Женщина приступила к работе в марте этого года, но сейчас ее обязанности временно переложены на экономиста Наталью Голубчикову.

Ранее Яна Ломоносова работала в Муниципальном казенном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации-РМЦПК» начиная с 1998 года. В течение десяти лет, с 2008 по 2018 годы она возглавляла направление дополнительного образования для школьников «Начальная школа бизнеса Сергея Гершанока „Старт!“.

С 2019 года была деканом факультета менеджмента и бизнеса, который предлагал расширенные возможности образования по предпринимательству для студентов.

Организация «Пермский бизнес-инкубатор» — это учреждение администрации Перми, которое занимается поддержкой предпринимательства в городе с 2011 года. Бизнес-инкубатор специализируется на бесплатных образовательных услугах, консультациях и проведении ярмарок.

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#Пермь#Кадры#Бизнес-инкубатор#Развитие предпринимательства#Управление#Департамент экономики
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