В Балатовском парке вместо незаконных киосков высадят деревья-крупномеры

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
На местах, где ранее располагались незаконные НТО в парке «Балатово», будут высажены крупномерные деревья, которые бы вписались в ландшафт. В зеленой зоне будут установлены 39 видеокамер, сообщает в телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.
В парке «Балатово» работы ведутся с соблюдением установленных сроков, отмечает мэр. Уже обустроена новая баскетбольная и футбольная площадки, а также обустраивается площадка для выгула собак. Появился тротуар и диагональная аллея, обустроены пешеходные дорожки, частично выполнено восстановление газонов после демонтажных работ, асфальтирование въезда с ул. Подлесной к визит-центру.
В Черняевском лесу почти завершены все работы. Подрядчику предстоит лишь устранить замечания, которые обнаружили во время приёмки. Есть отдельные дорожки для бега, отдельные дорожки для велосипедистов, для тихих прогулок. Полностью завершены работы на локациях для отдыха — «Золотые пески», «Площадка ветеранов» и «Паутинка».
Оба объекта входят в проект «Зелёное кольцо» и в этом году должны быть полностью завершены, отмечает Соснин.