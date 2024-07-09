properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Балатовском парке вместо незаконных киосков высадят деревья-крупномеры

В Балатовском парке вместо незаконных киосков высадят деревья-крупномеры

9 июля 2024, 13:15
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
В парке обустроена новая баскетбольная и футбольная площадки, а также обустраивается площадка для выгула собак.

На местах, где ранее располагались незаконные НТО в парке «Балатово», будут высажены крупномерные деревья, которые бы вписались в ландшафт. В зеленой зоне будут установлены 39 видеокамер, сообщает в телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.

В парке «Балатово» работы ведутся с соблюдением установленных сроков, отмечает мэр. Уже обустроена новая баскетбольная и футбольная площадки, а также обустраивается площадка для выгула собак. Появился тротуар и диагональная аллея, обустроены пешеходные дорожки, частично выполнено восстановление газонов после демонтажных работ, асфальтирование въезда с ул. Подлесной к визит-центру.

В Черняевском лесу почти завершены все работы. Подрядчику предстоит лишь устранить замечания, которые обнаружили во время приёмки. Есть отдельные дорожки для бега, отдельные дорожки для велосипедистов, для тихих прогулок. Полностью завершены работы на локациях для отдыха — «Золотые пески», «Площадка ветеранов» и «Паутинка».

Оба объекта входят в проект «Зелёное кольцо» и в этом году должны быть полностью завершены, отмечает Соснин.

Читайте также:
На месте незаконных батутов в Балатовском парке появятся детские площадкиВ парке «Балатово» обнаружили незаконно работавшие аттракционыИзвестный пермский географ возмутился состоянием Черняевского леса
#Пермь#Черняевский лес#Балатовский парк#Балатово
Подпишитесь
В Пермском крае закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля
Сегодня, 09:14
Директора кунгурского «Водоканала» оставили под арестом до сентября
Сегодня, 11:10
В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
Сегодня, 09:16
Видео. Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда
Сегодня, 09:13
В Прикамье с начала года обнаружено хищение электроэнергии почти на 60 миллионов
Сегодня, 09:33
Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии
Сегодня, 06:57