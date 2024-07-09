В Балатовском парке вместо незаконных киосков высадят деревья-крупномеры

В Черняевском лесу почти завершены все работы. Подрядчику предстоит лишь устранить замечания, которые обнаружили во время приёмки. Есть отдельные дорожки для бега, отдельные дорожки для велосипедистов, для тихих прогулок. Полностью завершены работы на локациях для отдыха — «Золотые пески», «Площадка ветеранов» и «Паутинка».