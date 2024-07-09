properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Доме-музее Василия Каменского состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень»

В Доме-музее Василия Каменского состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень»

9 июля 2024, 14:24
Фото: Пермский краеведческий музей
Праздник пройдет в атмосфере свободы и футуризма.

В следующую субботу, 20 июля, Дом-музей Василия Каменского в селе Троица приглашает на праздник «Звенидень». Об этом сообщают в Пермском краеведческом музее.

При жизни поэта его дом был известен своим гостеприимством и визитами творческих людей. Эта традиция продолжается и сегодня. Как отмечают организаторы, праздник пройдет в духе свободы и футуризма. Ведущий фестиваля — актер и музыкант Александр Смирнов.

Программа фестиваля «Звенидень»:

  • 12:00 Открытие фестиваля
  • 12:20 Стихи от сотрудников Дома-музея Василия Каменского. Открытый микрофон: все желающие могут прочесть стихи
  • 13:00, 14:00 Экскурсия «Жизнь и творчество В. В. Каменского» по экспозиции Дома-музея Василия Каменского
  • 13:50 «Василий Каменский: полёт, стихи и свобода». Лекция журналиста Алексея Бодяшкина.
  • 15:15 Немое кино «Барышня и хулиган», (1918 г. реж. Евгений Славинский, Владимир Маяковский). Фильм снят по сценарию Владимира Маяковского, он же снялся в главной роли. Показ пройдет в сопровождении живой музыки (фортепиано).
  • 16:05 Спектакль «Товарищ птица» о свободе духа в рамках материального мира и дихотомии личности Каменского. Спектакль поставлен в рамках лаборатории Школы-студии МХАТ. Режиссер — Ксения Отинова, артистка Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького (Кудымкар).
  • 17:00 Концерт группы «Моя дорогая». Музыкальный коллектив из Омска, исполняющий песни собственного сочинения.
Читайте также:
Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарахСкульптуру фестиваля «Белые ночи-2014» нашли в пункте приема металлолома в КунгуреГруппа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»
#Культура#Фестиваль#Троица#Фестивали
Подпишитесь
В Пермском крае закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля
Сегодня, 09:14
Директора кунгурского «Водоканала» оставили под арестом до сентября
Сегодня, 11:10
В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
Сегодня, 09:16
Видео. Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда
Сегодня, 09:13
В Прикамье с начала года обнаружено хищение электроэнергии почти на 60 миллионов
Сегодня, 09:33
Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии
Сегодня, 06:57