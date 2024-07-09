В Доме-музее Василия Каменского состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень»

При жизни поэта его дом был известен своим гостеприимством и визитами творческих людей. Эта традиция продолжается и сегодня. Как отмечают организаторы, праздник пройдет в духе свободы и футуризма. Ведущий фестиваля — актер и музыкант Александр Смирнов.