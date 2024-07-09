В Доме-музее Василия Каменского состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень»

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В следующую субботу, 20 июля, Дом-музей Василия Каменского в селе Троица приглашает на праздник «Звенидень». Об этом сообщают в Пермском краеведческом музее.
При жизни поэта его дом был известен своим гостеприимством и визитами творческих людей. Эта традиция продолжается и сегодня. Как отмечают организаторы, праздник пройдет в духе свободы и футуризма. Ведущий фестиваля — актер и музыкант Александр Смирнов.
Программа фестиваля «Звенидень»: