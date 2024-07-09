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Updated Сегодня, 09:18

В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»

В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»

9 июля 2024, 09:16
Фото: 1MI
Ранее пациентов и медработников учреждения напугал сбой на автоответчике.
Сюжет
ФСБ

В Управлении ФСБ России по Пермскому краю прокомментировали инцидент со взломанным автоответчиком в больнице «РЖД-Медицина» в Перми. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе ведомства, по факту случившегося приняты первоочередные меры. Сейчас функционирование системы связи восстановлено, оборудование работает в штатном режиме. Проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Ранее читатели Properm.ru сообщили, что при попытке дозвониться до стационара больницы «РЖД-Медицина» на автоответчике проигрывается подозрительная запись. В аудиосообщении звучит критика действий российской власти и проведения СВО. Позже в больнице временно отключили интернет.

Пермяков напугала запись с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
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#Происшествия#Общество#Пермь#ФСБ#Больница
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