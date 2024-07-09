В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Управлении ФСБ России по Пермскому краю прокомментировали инцидент со взломанным автоответчиком в больнице «РЖД-Медицина» в Перми. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе ведомства, по факту случившегося приняты первоочередные меры. Сейчас функционирование системы связи восстановлено, оборудование работает в штатном режиме. Проводятся дополнительные проверочные мероприятия.
Ранее читатели Properm.ru сообщили, что при попытке дозвониться до стационара больницы «РЖД-Медицина» на автоответчике проигрывается подозрительная запись. В аудиосообщении звучит критика действий российской власти и проведения СВО. Позже в больнице временно отключили интернет.