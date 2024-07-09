В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»

В Управлении ФСБ России по Пермскому краю прокомментировали инцидент со взломанным автоответчиком в больнице «РЖД-Медицина» в Перми. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе ведомства, по факту случившегося приняты первоочередные меры. Сейчас функционирование системы связи восстановлено, оборудование работает в штатном режиме. Проводятся дополнительные проверочные мероприятия.