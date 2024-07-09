В Краснокамске 16 уборщиков судились с работодателем за долг по зарплате в 600 тысяч

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В прокуратуру Краснокамска обратились работники организации, занимающейся уборкой и техническим обслуживанием зданий. Они пожаловались на нарушение собственных прав, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Установлено, что трудовые отношения с заявителями не были оформлены, задолженность по оплате труда превысила 600 тыс. рублей.
По итогам проверки жалобы прокурором в суд предъявлено 16 исковых заявлений. В них прокуратура требует обязать работодателя заключить трудовые договоры с работниками, выплатить им задолженность по заработной плате, а также компенсацию морального вреда в связи с задержкой осуществления выплат.
Краснокамский городской суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. В настоящее время долг перед работниками погашен, устранение оставшейся части нарушений находится на контроле прокуратуры.