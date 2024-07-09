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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Краснокамске 16 уборщиков судились с работодателем за долг по зарплате в 600 тысяч

В Краснокамске 16 уборщиков судились с работодателем за долг по зарплате в 600 тысяч

9 июля 2024, 14:02
Фото: 1MI
Также в исках содержалось требование — заключить трудовые договоры

В прокуратуру Краснокамска обратились работники организации, занимающейся уборкой и техническим обслуживанием зданий. Они пожаловались на нарушение собственных прав, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что трудовые отношения с заявителями не были оформлены, задолженность по оплате труда превысила 600 тыс. рублей.

По итогам проверки жалобы прокурором в суд предъявлено 16 исковых заявлений. В них прокуратура требует обязать работодателя заключить трудовые договоры с работниками, выплатить им задолженность по заработной плате, а также компенсацию морального вреда в связи с задержкой осуществления выплат.

Краснокамский городской суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. В настоящее время долг перед работниками погашен, устранение оставшейся части нарушений находится на контроле прокуратуры.

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#Происшествия#Общество#Суд#Краснокамск
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