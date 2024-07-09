В Перми жителям одного дома вернули переплату за отопление в размере 2,3 миллионов

В ходе рассмотрения письменного обращения установлено, что ПАО «Т Плюс» с марта 2022 года по март 2024 года при расчете платы за отопление, исключало площади нежилых помещений из общей площади дома. Это привело к увеличению расходов для всех владельцев дома.