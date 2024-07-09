properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля, 03:19

Published 9 июля, 03:19

Modified 9 июля, 03:21

Updated 9 июля, 03:21

В Перми жителям одного дома вернули переплату за отопление в размере 2,3 миллионов

9 июля 2024, 03:19

В Перми жителям одного дома вернули переплату за отопление в размере 2,3 млн руб

Сумма была пересчитана ПАО «Т Плюс» после вмешательства ИГЖН Пермского края.

В Перми собственникам дома на ул. Куйбышева, 79а, вернули переплату за отопление в размере 2 млн 327 тыс. рублей. Сумма была пересчитана ПАО «Т Плюс» после вмешательства Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН ПК). Об этом сообщили в пресс-службе ИГЖН Прикамья.

В ходе рассмотрения письменного обращения установлено, что ПАО «Т Плюс» с марта 2022 года по март 2024 года при расчете платы за отопление, исключало площади нежилых помещений из общей площади дома. Это привело к увеличению расходов для всех владельцев дома.

Согласно п. 42(1) правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, для расчета платы за коммунальную услугу по отоплению должны использоваться площади всех жилых и нежилых помещений,

Так, надзорное ведомство обязало ПАО «Т Плюс» произвести жителям дома перерасчет за весь указанный период. В настоящий момент требование инспекции исполнено.

Читайте также:
В этом году проблемы с кондиционерами в пермских автобусах не разрешатся«Пермалко» вернуло себе прежнее названиеНа месте незаконных батутов в Балатовском парке появятся детские площадки
#Пермь#Отопление#Инспекция#Жилищный надзор#ПАО Т Плюс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика