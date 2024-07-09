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В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева

В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева

9 июля 2024, 07:30
Фото: 1MI
Минтранс Прикамья рекомендует водителям спланировать свой маршрут заранее.

В Перми с 00:00 10 июля до 00:00 16 июля по ул. Писарева — от ул. Вильямса до ул. Писарева, 6 — введут временное ограничение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.

Ограничение вводится в целях безопасности дорожного движения при строительстве сети теплоснабжения, пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Водителям рекомендуется отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты поездок.

Напомним, что также в краевой столице до 27 августа будет ограничено движение по тоннелю, соединяющего ул. Дзержинского и ул. Трамвайная. На участке будет организовано одностороннее движение в направлении центра города. Объехать можно через площадь Гайдара и ул. 2-ю Шоссейную.

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#Пермь#Строительство#Теплоснабжение#Безопасность дорожного движения#Водители#Ограничение транспорта#Минтранс Прикамья#ГКУ#Центр безопасности дорожного движения#Маршруты поездок
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