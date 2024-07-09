В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева

Напомним, что также в краевой столице до 27 августа будет ограничено движение по тоннелю, соединяющего ул. Дзержинского и ул. Трамвайная. На участке будет организовано одностороннее движение в направлении центра города. Объехать можно через площадь Гайдара и ул. 2-ю Шоссейную.