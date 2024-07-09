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В Перми велосипедист перешел дорогу на красный свет и врезался в трамвай

В Перми у ТРК «Семья» из-за велосипедиста произошло трамвайное столпотворение

9 июля 2024, 09:50
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

В Перми велосипедист перешел дорогу на красный свет и врезался в трамвай

Движение трамваев было восстановлено в 13:35.

Сегодня днем, 9 июля, в Перми около ТРК «Семья» встали трамваи. Об этом сообщил читатель Properm.ru. Корреспондент направил запрос в департамент транспорта Перми.

В МУП «Пермгорэлектротранс» сообщили, что инцидент произошел сегодня в 12:23 на перекрестке ул. Революции и 25 октября. По предварительным данным, велосипедист пересекал трамвайные пути на красный сигнал светофора. Это привело к его наезду на трамвай №8.

Водитель трамвая сразу же сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Велосипедист был осмотрен прибывшей на место бригадой скорой медицинской помощи. Госпитализация пермяку не потребовалась.

Движение в направлении микрорайона Висим было восстановлено в 13:35.

Фото: Скриншот карты города читателя Properm.ru
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#Пермь#Трамвай#Происшествие#Велосипедист#Департамент транспорта#Улица Революции#25 октября#МУП Пермгорэлектротранс
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