В Перми у ТРК «Семья» из-за велосипедиста произошло трамвайное столпотворение

В МУП «Пермгорэлектротранс» сообщили, что инцидент произошел сегодня в 12:23 на перекрестке ул. Революции и 25 октября. По предварительным данным, велосипедист пересекал трамвайные пути на красный сигнал светофора. Это привело к его наезду на трамвай №8.