В Перми у ТРК «Семья» из-за велосипедиста произошло трамвайное столпотворение

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Сегодня днем, 9 июля, в Перми около ТРК «Семья» встали трамваи. Об этом сообщил читатель Properm.ru. Корреспондент направил запрос в департамент транспорта Перми.
В МУП «Пермгорэлектротранс» сообщили, что инцидент произошел сегодня в 12:23 на перекрестке ул. Революции и 25 октября. По предварительным данным, велосипедист пересекал трамвайные пути на красный сигнал светофора. Это привело к его наезду на трамвай №8.
Водитель трамвая сразу же сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Велосипедист был осмотрен прибывшей на место бригадой скорой медицинской помощи. Госпитализация пермяку не потребовалась.
Движение в направлении микрорайона Висим было восстановлено в 13:35.