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В Перми жителям одного дома вернули переплату за отопление в размере 2,3 млн руб

В Перми жителям одного дома вернули переплату за отопление в размере 2,3 миллионов

9 июля 2024, 03:19
Фото: 1MI

В Перми жителям одного дома вернули переплату за отопление в размере 2,3 млн руб

Сумма была пересчитана ПАО «Т Плюс» после вмешательства ИГЖН Пермского края.

В Перми собственникам дома на ул. Куйбышева, 79а, вернули переплату за отопление в размере 2 млн 327 тыс. рублей. Сумма была пересчитана ПАО «Т Плюс» после вмешательства Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН ПК). Об этом сообщили в пресс-службе ИГЖН Прикамья.

В ходе рассмотрения письменного обращения установлено, что ПАО «Т Плюс» с марта 2022 года по март 2024 года при расчете платы за отопление, исключало площади нежилых помещений из общей площади дома. Это привело к увеличению расходов для всех владельцев дома.

Согласно п. 42(1) правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, для расчета платы за коммунальную услугу по отоплению должны использоваться площади всех жилых и нежилых помещений,

Так, надзорное ведомство обязало ПАО «Т Плюс» произвести жителям дома перерасчет за весь указанный период. В настоящий момент требование инспекции исполнено.

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#Пермь#Отопление#Инспекция#Жилищный надзор#ПАО Т Плюс
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