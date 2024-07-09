В Пермском округе появилось вольерное хозяйство по разведению благородных оленей

Согласно приведенным данным, занимается хозяйством ООО «Сохо-парк», компания контролируется структурами, близкими к депутату краевого заксобрания Юрию Борисовцу. По словам источника, животные были доставлены в вольер из Европы. Судя по количеству особей, их вряд ли будут разводить на мясо.