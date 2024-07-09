В Пермском округе появилось вольерное хозяйство по разведению благородных оленей

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
В Пермском муниципальном округе открыли вольерное хозяйство по разведению благородных оленей. В настоящий момент поголовье составляет свыше 80-ти особей. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на главу Минприроды Прикамья Дмитрия Белановича.
Согласно приведенным данным, занимается хозяйством ООО «Сохо-парк», компания контролируется структурами, близкими к депутату краевого заксобрания Юрию Борисовцу. По словам источника, животные были доставлены в вольер из Европы. Судя по количеству особей, их вряд ли будут разводить на мясо.
В ведомстве также пояснили, что собственники хозяйства выращивают оленей «для себя». «Их выпуск в дикую природу для охоты в данный момент не планируется», — сказали в министерстве.