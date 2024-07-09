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В Пермском округе появилось вольерное хозяйство по разведению благородных оленей

В Пермском округе появилось вольерное хозяйство по разведению благородных оленей

9 июля 2024, 02:54
Фото: 1MI
Разведением животного занимается ООО «Сохо-парк».

В Пермском муниципальном округе открыли вольерное хозяйство по разведению благородных оленей. В настоящий момент поголовье составляет свыше 80-ти особей. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на главу Минприроды Прикамья Дмитрия Белановича.

Согласно приведенным данным, занимается хозяйством ООО «Сохо-парк», компания контролируется структурами, близкими к депутату краевого заксобрания Юрию Борисовцу. По словам источника, животные были доставлены в вольер из Европы. Судя по количеству особей, их вряд ли будут разводить на мясо.

В ведомстве также пояснили, что собственники хозяйства выращивают оленей «для себя». «Их выпуск в дикую природу для охоты в данный момент не планируется», — сказали в министерстве.

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#Пермский край#Животные#Минприроды#Юрий Борисовец#Европа#Олени#Мясо#Ооо#Сохо-парк#Самодельное хозяйство
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