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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Подмосковье мужчина обманом лишил жилья многодетную мать-сироту

9 июля 2024, 15:13
Иностранец обманом лишил квартиры многодетную мать-сироту из Ногинска.

Подробности 360.ru рассказал юрист по правам детей-сирот Кирилл Венников.

Он отметил, что у молодой женщины скончалась мать, оставив ей домик за городом и жилое помещение из двух комнат. От прошлого брака у пострадавшей есть трое детей. Её ухажер, выходец из Средней Азии, использовал хитрость, чтобы обмануть женщину.

Иностранец предложил женщине выкупить ее недвижимость, рассказал Венников. В контракте о продаже жилья было прописано, что оплата была произведена между сторонами перед сделкой. Мужчина стал владельцем жилья, но не выплатил деньги женщине.

«Она с него деньги стала требовать. Он говорит: „А какие деньги? Все, расчет произведен, в договоре же написано“. В итоге он приехал в квартиру, спилил замки», — добавил представитель пострадавшей.

По словам юриста, такая сделка должна быть аннулирована, поскольку мать не имела права ухудшать условия жизни детей.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело в связи с этим инцидентом.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Следкома.

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