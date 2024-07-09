В Подмосковье мужчина обманом лишил жилья многодетную мать-сироту

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Подробности 360.ru рассказал юрист по правам детей-сирот Кирилл Венников.
Он отметил, что у молодой женщины скончалась мать, оставив ей домик за городом и жилое помещение из двух комнат. От прошлого брака у пострадавшей есть трое детей. Её ухажер, выходец из Средней Азии, использовал хитрость, чтобы обмануть женщину.
Иностранец предложил женщине выкупить ее недвижимость, рассказал Венников. В контракте о продаже жилья было прописано, что оплата была произведена между сторонами перед сделкой. Мужчина стал владельцем жилья, но не выплатил деньги женщине.
«Она с него деньги стала требовать. Он говорит: „А какие деньги? Все, расчет произведен, в договоре же написано“. В итоге он приехал в квартиру, спилил замки», — добавил представитель пострадавшей.
По словам юриста, такая сделка должна быть аннулирована, поскольку мать не имела права ухудшать условия жизни детей.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело в связи с этим инцидентом.
«В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Следкома.