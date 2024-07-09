В Подмосковье мужчина обманом лишил жилья многодетную мать-сироту

Он отметил, что у молодой женщины скончалась мать, оставив ей домик за городом и жилое помещение из двух комнат. От прошлого брака у пострадавшей есть трое детей. Её ухажер, выходец из Средней Азии, использовал хитрость, чтобы обмануть женщину.