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В Прикамье на 35% вырос поток легальных мигрантов

В Прикамье на 35% вырос поток легальных мигрантов

9 июля 2024, 04:47
Фото: 1MI
Большая часть приезжих — представители стран СНГ.

В течение пяти месяцев 2024 года на миграционный учет по месту временного пребывания в Пермском крае поставлено порядка 16 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. В сравнении с аналогичным отчетным периодом 2023 года показатель увеличился на 35%, сообщил РБК-Пермь со ссылкой на ГУ МВД Прикамья.

Сейчас в крае доминирующее положение занимает внутрирегиональная миграция. При этом более 17 тыс. человек. из числа временно пребывающих являются представителями стран СНГ (86,9%). По словам старшего референта ОИиОС УМВД Пермскому краю Александра Хомякова, большая часть приезжих приходится на Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

Приток иностранных граждан в Прикамья обусловлен рабочими и учебными целями. Этому поспособствовало увеличение квоты на бесплатное обучение в вузах для иностранцев. По мнению специалистов, уровень миграционных процессов в 2025 году останется на прежнем уровне, что связано с потребностью региона в рабочей силе.

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#Мвд#Образование#Пермский край#Миграция#Таджикистан#Визы#Узбекистан#Снг#Рабочая сила#Иностранные граждане#Кыргызстан
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