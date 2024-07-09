В Прикамье на 35% вырос поток легальных мигрантов

В течение пяти месяцев 2024 года на миграционный учет по месту временного пребывания в Пермском крае поставлено порядка 16 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. В сравнении с аналогичным отчетным периодом 2023 года показатель увеличился на 35%, сообщил РБК-Пермь со ссылкой на ГУ МВД Прикамья.