properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Пермском крае похищено почти 11 млн киловатт-часов электроэнергии на 60 млн

В Прикамье с начала года обнаружено хищение электроэнергии почти на 60 миллионов

9 июля 2024, 09:33
Фото: 1MI

В Пермском крае похищено почти 11 млн киловатт-часов электроэнергии на 60 млн

Нарушители оплатили более 10,1 миллионов рублей

В течение января — мая 2024 года специалисты «Россети Урал»-«Пермэнерго» выявили и пресекли более 515 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на территории Пермского края. Такую статистику приводит пресс-служба компании.

За эти месяцы в крае составлены акты неучтенного потребления в объеме почти 11 млн. киловатт-часов. В том числе, по бездоговорному потреблению — в объеме почти 7,6 млн. киловатт-часов на общую сумму более 41 млн. рублей, по безучетному потреблению — почти 3,4 млн. киловатт-часов на сумму более 18,8 млн. рублей.

По актам неучтенного потребления за пять месяцев 2024 год нарушителями оплачено более 10,1 млн. руб. Оплаты произведены как в добровольном порядке, так и взысканы службой судебных приставов по решению суда.

Читайте также:
Пермяк заплатит за кражу электричества для майнинга более 2,5 миллионов рублейПермь с 12,7% роста тарифов за ЖКХ — российский лидер антирейтинга«Пермалко» вернуло себе прежнее название
#Экономика#Электроэнергия#Электроэнергетика
Подпишитесь
В Пермском крае закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля
Сегодня, 09:14
Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии
Сегодня, 06:57
В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
Сегодня, 09:16
Видео. Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда
Сегодня, 09:13
В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева
Сегодня, 07:30