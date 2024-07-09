В Прикамье с начала года обнаружено хищение электроэнергии почти на 60 миллионов

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В течение января — мая 2024 года специалисты «Россети Урал»-«Пермэнерго» выявили и пресекли более 515 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на территории Пермского края. Такую статистику приводит пресс-служба компании.
За эти месяцы в крае составлены акты неучтенного потребления в объеме почти 11 млн. киловатт-часов. В том числе, по бездоговорному потреблению — в объеме почти 7,6 млн. киловатт-часов на общую сумму более 41 млн. рублей, по безучетному потреблению — почти 3,4 млн. киловатт-часов на сумму более 18,8 млн. рублей.
По актам неучтенного потребления за пять месяцев 2024 год нарушителями оплачено более 10,1 млн. руб. Оплаты произведены как в добровольном порядке, так и взысканы службой судебных приставов по решению суда.