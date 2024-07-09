В Прикамье с начала года обнаружено хищение электроэнергии почти на 60 миллионов

За эти месяцы в крае составлены акты неучтенного потребления в объеме почти 11 млн. киловатт-часов. В том числе, по бездоговорному потреблению — в объеме почти 7,6 млн. киловатт-часов на общую сумму более 41 млн. рублей, по безучетному потреблению — почти 3,4 млн. киловатт-часов на сумму более 18,8 млн. рублей.