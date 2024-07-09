В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания. Расследование уголовного дела было завершено следователями следственного отдела по городу Чайковский СУ СК Прикамья, сообщили в краевом ведомстве.
Пермяки обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). В ходе следствия выяснилось, что в марте 2024 года жители Чайковского передали специалисту центра документы с внесенными в них недостоверными сведениями о месте пребывания пяти граждан Узбекистана. Это произошло в здании филиала «Чайковский» ГБУ ПК «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
На основании представленных документов специалист центра проверил местонахождение этих иностранных граждан в одной из квартир дома в Чайковском. Однако в квартире иностранцы фактически не проживали. Так, в марте текущего года работниками отдела по вопросам миграции Отдела МВД по Чайковскому городскому округу была осуществлена постановка на учет указанных граждан Республики Узбекистан в данной квартире.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.