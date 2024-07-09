В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев

На основании представленных документов специалист центра проверил местонахождение этих иностранных граждан в одной из квартир дома в Чайковском. Однако в квартире иностранцы фактически не проживали. Так, в марте текущего года работниками отдела по вопросам миграции Отдела МВД по Чайковскому городскому округу была осуществлена постановка на учет указанных граждан Республики Узбекистан в данной квартире.