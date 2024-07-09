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Двух жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев

В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев

9 июля 2024, 08:10
Фото: 1MI

Двух жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания. Расследование уголовного дела было завершено следователями следственного отдела по городу Чайковский СУ СК Прикамья, сообщили в краевом ведомстве.

Пермяки обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). В ходе следствия выяснилось, что в марте 2024 года жители Чайковского передали специалисту центра документы с внесенными в них недостоверными сведениями о месте пребывания пяти граждан Узбекистана. Это произошло в здании филиала «Чайковский» ГБУ ПК «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

На основании представленных документов специалист центра проверил местонахождение этих иностранных граждан в одной из квартир дома в Чайковском. Однако в квартире иностранцы фактически не проживали. Так, в марте текущего года работниками отдела по вопросам миграции Отдела МВД по Чайковскому городскому округу была осуществлена постановка на учет указанных граждан Республики Узбекистан в данной квартире.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Суд#Мвд#Преступление#Чайковский#Уголовное дело#Законодательство#Миграция#Следствие#Узбекистан#Доказательства#Статья УК РФ
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