Власти Прикамья обсудили расширение сотрудничества с Abu Dhabi Ports на «ИННОПРОМ»

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Сегодня, 9 июля, в ходе XIV международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» прошла встреча делегации Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным с заместителем министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Омаром Ахмед Сувайна Аль Сувейди, генеральным директором кластера Свободных Экономических Зон AD Ports Group Абдуллой Аль-Хамели и председателем Российско-эмиратского делового совета Сергеем Горьковым.
Abu Dhabi Ports — это застройщик и регулирующий орган портов и связанной с ними инфраструктуры ОАЭ, объединяющих пять бизнес-кластеров: цифровые технологии, экономические города и свободные экономические зоны, транспортировка и снабжение, организация портов и судоходства. Стороны обсудили вопросы взаимного товарооборота, поставки товаров и услуг, а также развития промкооперации. Также они уделили особое внимание усилению работы в рамках участия пермских компаний в предстоящей международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC.
По словам Дмитрия Махонина, промышленники Пермского края представят на выставке свои новые разработки уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба правительства региона. Прикамье — единственный российский регион, принявший участие в форуме ADIPEC-2023. В 2024 году власти края также рассчитывают представить стенд региона с 10 предприятиями, которые заинтересованы в локализации производства на территории ОАЭ и расширении сотрудничества с ключевыми компаниями этого государства.
Делегации Пермского края и ОАЭ более подробно обсудили возможность частичной локализации производства пермских компаний на территории особых экономических зон в ОАЭ. По словам Абдуллы Аль-Хмели, власти намерены привлечь больше компаний в Абу-Даби, чтобы предложить свои услуги и помочь справиться с трудностями, с которыми российские предприятия могут встретиться в ОАЭ. В этой стране уже существует опыт открытия компаний из России, уже работают более 40 предприятий.
Участие в подобных форумах и бизнес-миссиях дает конкретный результат: сейчас партнерами Пермского края являются более 100 стран. По итогам участия в международных форумах и бизнес-миссиях за два года объем экспортных контрактов пермских предприятий достиг около 30 млрд рублей. Кроме того, власти Прикамья планируют заключить с иностранными партнерами соглашения еще на 70 млрд рублей. Диалог с зарубежными партнерами Пермский край выстраивает по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».