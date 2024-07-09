Власти Прикамья обсудили расширение сотрудничества с Abu Dhabi Ports на «ИННОПРОМ»

Делегации Пермского края и ОАЭ более подробно обсудили возможность частичной локализации производства пермских компаний на территории особых экономических зон в ОАЭ. По словам Абдуллы Аль-Хмели, власти намерены привлечь больше компаний в Абу-Даби, чтобы предложить свои услуги и помочь справиться с трудностями, с которыми российские предприятия могут встретиться в ОАЭ. В этой стране уже существует опыт открытия компаний из России, уже работают более 40 предприятий.