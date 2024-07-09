Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Вчера, 8 июля, в Перми водитель автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров в микрорайон Парковый вместо Центрального рынка. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано Пермь».
«Вчера водитель автобуса перепутал маршрут. Все люди садились в автобус №20, следующий до центрального рынка, а водитель повёз по 64-тому маршрут до микрорайона Парковый», — говорится в посте.
Как сообщили изданию «АиФ-Пермь» в департаменте транспорта, водитель автобуса маршрута № 64 по ошибке вывел маршрут № 20 на электронный маршрутоуказатель. Перевозчику была направлена информация о необходимости проведения проверки действий водителя и применения к нему дисциплинарных мер