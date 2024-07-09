Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда

Как сообщили изданию «АиФ-Пермь» в департаменте транспорта, водитель автобуса маршрута № 64 по ошибке вывел маршрут № 20 на электронный маршрутоуказатель. Перевозчику была направлена информация о необходимости проведения проверки действий водителя и применения к нему дисциплинарных мер