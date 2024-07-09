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Updated Сегодня, 09:15

Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда

Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда

9 июля 2024, 09:13
Фото: «Подслушано Пермь»
Вместо центра Перми, жители города направлялись в сторону Паркового.

Вчера, 8 июля, в Перми водитель автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров в микрорайон Парковый вместо Центрального рынка. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано Пермь».

«Вчера водитель автобуса перепутал маршрут. Все люди садились в автобус №20, следующий до центрального рынка, а водитель повёз по 64-тому маршрут до микрорайона Парковый», — говорится в посте.

Как сообщили изданию «АиФ-Пермь» в департаменте транспорта, водитель автобуса маршрута № 64 по ошибке вывел маршрут № 20 на электронный маршрутоуказатель. Перевозчику была направлена информация о необходимости проведения проверки действий водителя и применения к нему дисциплинарных мер

Видео: «Подслушано Пермь»
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