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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Американский защитник Айзея Риз ушел из БК «Парма»

Защитник баскетбольной «Пармы» Айзея Риз уходит из команды

9 июля 2024, 04:24
Фото: пресс-служба БК «Парма»

Американский защитник Айзея Риз ушел из БК «Парма»

Спортсмен нередко показывал один из лучших результатов в «Парме» по итогам матчей.
Сюжет
Парма

Американский защитник Айзея Риз покидает пермский баскетбольный клуб «Парма», сообщили в пресс-службе клуба. Он провел в составе команды два сезона.

Айзея Риз показал лучший результат в сезоне 2023/24 среди ассистентов. В среднем он отдавал 5,7 передачи за игру в Единой Лиге ВТБ. В домашнем матче с «Астаной» набрал 12 ассистов. Спортсмен трижды в прошедшем сезоне раздал по 10 ассистов в матчах против «Енисея», «Руны» и «УНИКСа». По статистике, всего за 38 матчей у Айзеи набралось 216 передач.

В сезоне 2022/23 Айзея Риз стал MVP (Most Valuable Player — самый ценный игрок) марта Единой Лиги ВТБ. Сейчас он продолжит карьеру в другом клубе.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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