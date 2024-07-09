Защитник баскетбольной «Пармы» Айзея Риз уходит из команды

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Американский защитник Айзея Риз покидает пермский баскетбольный клуб «Парма», сообщили в пресс-службе клуба. Он провел в составе команды два сезона.
Айзея Риз показал лучший результат в сезоне 2023/24 среди ассистентов. В среднем он отдавал 5,7 передачи за игру в Единой Лиге ВТБ. В домашнем матче с «Астаной» набрал 12 ассистов. Спортсмен трижды в прошедшем сезоне раздал по 10 ассистов в матчах против «Енисея», «Руны» и «УНИКСа». По статистике, всего за 38 матчей у Айзеи набралось 216 передач.
В сезоне 2022/23 Айзея Риз стал MVP (Most Valuable Player — самый ценный игрок) марта Единой Лиги ВТБ. Сейчас он продолжит карьеру в другом клубе.