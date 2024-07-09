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Житель Новокузнецка привез из Таиланда лихорадку Денге

Житель Новокузнецка привез из Таиланда лихорадку Денге

9 июля 2024, 11:24
Фото: unsplash.com
Сначала медики заподозрили у пациента ангину.

В Новокузнецк из Таиланда вернулся мужчина, заболевший лихорадкой. Он поступил на лечение в городскую клиническую инфекционную больницу имени В. В. Бессоненко.

По словам медиков, пациент почувствовал себя плохо уже в поездке — температура тела повысилась до 40°, появился озноб, общее недомогание, горечь во рту, мышечная боль, покраснение и зуд кожи. Путешественник обратился к врачу, ему поставили диагноз «ангина», не назначив обследований и лечения.

Когда мужчина вернулся в Новокузнецк, то вызвал скорую помощь, и его увезли в инфекционную больницу. Выяснилось, что в поездке туриста покусали комары, симптомы были похожи на лихорадку Денге. Медики направили сыворотку крови на исследование в Новосибирский референс-центр по мониторингу за экзотическими, редко встречающимися, новыми инфекционными болезнями. В течение суток диагноз «лихорадка Денге» подтвердился, пишет VSE42.Ru со ссылкой на медиков.

Как рассказали журналистам в больнице, лихорадка Денге — это острое вирусное заболевание, широко распространенное в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Для профилактики в поездках рекомендуется использовать репелленты. При появлении неприятных симптомов нужно немедленно обратиться к медикам в стране, в которой вы находитесь, а по возвращении домой — в поликлинику к врачу-инфекционисту.

#Происшествия#Общество#Медицина#Лихорадка
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