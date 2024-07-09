Житель Новокузнецка привез из Таиланда лихорадку Денге

Как рассказали журналистам в больнице, лихорадка Денге — это острое вирусное заболевание, широко распространенное в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Для профилактики в поездках рекомендуется использовать репелленты. При появлении неприятных симптомов нужно немедленно обратиться к медикам в стране, в которой вы находитесь, а по возвращении домой — в поликлинику к врачу-инфекционисту.