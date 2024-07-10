Автор одного из пермских Telegram-каналов осужден за разжигание ненависти к мигрантам

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Мотовилихинский районный суд Перми вчера, 8 июля, вынес решение о назначении административного наказания для автора Telegram-канала «КомиссарЪ», 34-летнего Василия Кучумова. Его признали виновным в публикации текста, содержащего высказывания, разжигающие межнациональную рознь (ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности»), указано в картотеке судебных дел. Как рассказали Properm.ru в суде, Василию Кучумову назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.
Ранее читатель Telegram-канала «КомиссарЪ» обратил внимание на одну из публикаций от 16 января текущего года и обратился в прокуратуру Пермского края и ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой провести проверку. Прокуратура Мотовилихинского района провела проверку, в ходе которой установила, что Василий Кучумов разместил в Telegram-канале текст, содержащий негативную оценку одной группы лиц. В частности, пермяк негативно отзывался о поездках в такси с «гостями из средней Азии». Он писал, что ни за что не сядет в автомобиль, если в нем находится мигрант. Мужчина указывал, что не посещает бани и хамамы спортзала, а также уходит из кафе, если за соседним столиком сидят мигранты или его будут обслуживать лица другой национальности.
В прокуратуре сообщили обратившемуся, что Василию Кучумову направлено уведомление о явке в прокуратуру района для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Однако сам пермяк сообщил Properm.ru, что его не извещали ни о каких процессах и посоветовал обратиться к адвокату за комментарием.
Интересы Кучумова представляет адвокат Анатолий Пешков. Он рассказал корреспонденту Properm.ru, что намерен однозначно обжаловать решение районного суда. Ни Пешков, ни Кучумов не знали о проведении проверки и о судебном заседании. Адвокат пояснил, что вменяемая статья предусматривает наказание за разжигание межнациональной розни. Однако, по словам Пешкова, Василий Кучумов делает публикации в интернете деликатно и призывает к тому, чтобы люди разных национальностей относились друг к другу уважительно.