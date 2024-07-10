Автор одного из пермских Telegram-каналов осужден за разжигание ненависти к мигрантам

Ранее читатель Telegram-канала «КомиссарЪ» обратил внимание на одну из публикаций от 16 января текущего года и обратился в прокуратуру Пермского края и ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой провести проверку. Прокуратура Мотовилихинского района провела проверку, в ходе которой установила, что Василий Кучумов разместил в Telegram-канале текст, содержащий негативную оценку одной группы лиц. В частности, пермяк негативно отзывался о поездках в такси с «гостями из средней Азии». Он писал, что ни за что не сядет в автомобиль, если в нем находится мигрант. Мужчина указывал, что не посещает бани и хамамы спортзала, а также уходит из кафе, если за соседним столиком сидят мигранты или его будут обслуживать лица другой национальности.