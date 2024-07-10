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Published Сегодня, 17:41

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Updated Сегодня, 17:43

«Азот» наградил молодых специалистов

«Азот» наградил молодых специалистов

10 июля 2024, 17:41
Фото: Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в г. Березники
В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ прошло награждение молодых специалистов. Ежегодная церемония чествования лучших сотрудников в возрасте до 35 лет проходит на предприятии уже в 15 раз.

Руководство «Азота» отметило молодых специалистов, показавших выдающиеся результаты в профессиональной, научной, социально-значимой и спортивной деятельности. Денежной премией были отмечены лидеры молодежных трудовых коллективов и кураторы основных направлений работы Совета молодежи предприятия. Награду получили 22 человека.

В рамках торжественной церемонии также обновили Доску почета молодежи филиала «Азот». Там разместили портреты девяти сотрудников.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

В филиале «Азот» ценят талантливых и инициативных специалистов. Занесение на Доску почета молодежи — отличный старт для дальнейшего карьерного роста. Мы ждем на производстве выпускников из профильных учебных заведений и готовы поддерживать молодых сотрудников на пути их профессионального и личностного развития.

В «Азоте» 2 500 сотрудников, треть из них — специалисты в возрасте до 35 лет. Представители молодежи предприятия входят в кадровый резерв города, избраны в молодежный парламент Березников.

#Новости компаний#Экономика
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