«Азот» наградил молодых специалистов

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Руководство «Азота» отметило молодых специалистов, показавших выдающиеся результаты в профессиональной, научной, социально-значимой и спортивной деятельности. Денежной премией были отмечены лидеры молодежных трудовых коллективов и кураторы основных направлений работы Совета молодежи предприятия. Награду получили 22 человека.
В рамках торжественной церемонии также обновили Доску почета молодежи филиала «Азот». Там разместили портреты девяти сотрудников.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
В филиале «Азот» ценят талантливых и инициативных специалистов. Занесение на Доску почета молодежи — отличный старт для дальнейшего карьерного роста. Мы ждем на производстве выпускников из профильных учебных заведений и готовы поддерживать молодых сотрудников на пути их профессионального и личностного развития.
В «Азоте» 2 500 сотрудников, треть из них — специалисты в возрасте до 35 лет. Представители молодежи предприятия входят в кадровый резерв города, избраны в молодежный парламент Березников.