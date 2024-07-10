«Азот» наградил молодых специалистов

В филиале «Азот» ценят талантливых и инициативных специалистов. Занесение на Доску почета молодежи — отличный старт для дальнейшего карьерного роста. Мы ждем на производстве выпускников из профильных учебных заведений и готовы поддерживать молодых сотрудников на пути их профессионального и личностного развития.