Бывший поставщик обедов в пермские больницы пожаловался на конкурента из Удмуртии

На основании условий госконтракта с конкурирующей фирмой из Удмуртии в ООО «Элиона» сделали вывод о том, что медучреждение не использует здание пищеблока. Из логики заявителя следовало, что это обстоятельство делает спорным решение об изъятии здания из частного пользования, поскольку одним из постулатов было то, что «суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что спорные объекты недвижимости предназначены для приготовления горячего питания для больных и персонала, до изъятия использовались учреждением в соответствии с целями деятельности (медицинская деятельность), не являлись неиспользуемыми или используемыми не по назначению, оснований для изъятия объектов у учреждения не имелось». Однако, суд отказал компании в рассмотрении иска.