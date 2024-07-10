Бывший поставщик обедов в пермские больницы пожаловался на конкурента из Удмуртии

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Арбитражная судья Светлана Овчинникова вернула без рассмотрения заявление представителей компании «Элиона» о пересмотре дела о незаконности продажи больничного пищеблока в Чайковском по вновь открывшимся обстоятельствам. Поставщики больничной еды пытались оспорить правомерность решения, по которому предприятие лишилось недвижимости.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, в качестве «вновь открывшихся обстоятельств» юристы «Элионы» указали условия заключенного госконтракта Чайковской горбольницы с новым поставщиком. По договору с удмуртским ООО «Общепит-сервис» приготовление обедов идет на площадях исполнителя. В первоначальных контрактах с ООО «Элиона» оговаривалась аренда больничного пищеблока в Чайковском, который потом компания выкупила у ООО «Оскар».
На основании условий госконтракта с конкурирующей фирмой из Удмуртии в ООО «Элиона» сделали вывод о том, что медучреждение не использует здание пищеблока. Из логики заявителя следовало, что это обстоятельство делает спорным решение об изъятии здания из частного пользования, поскольку одним из постулатов было то, что «суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что спорные объекты недвижимости предназначены для приготовления горячего питания для больных и персонала, до изъятия использовались учреждением в соответствии с целями деятельности (медицинская деятельность), не являлись неиспользуемыми или используемыми не по назначению, оснований для изъятия объектов у учреждения не имелось». Однако, суд отказал компании в рассмотрении иска.
Компания «Элиона» была поставщиком больничного питания в больницы Пермского края, в том числе — в Чайковскую ЦГБ, с 2010 года. После вынесения приговоров по уголовным делам, в том числе — в отношении бенефициара Эльфиры Кузьминой, с 2022 года компания фактически прекратила деятельность. До этого периода группа предприятий фактически занимала доминирующее положение на рынке поставок больничного питания в Прикамье. Предприятия «Медилайн» и «Амега», аффилированные Кузьминой, продолжают работать на рынке поставок больничного питания.
В 2017 году Пермское УФАС признало наличие между «Амегой», «Медилайном» и «Элионой» картельного сговора. На протяжении долгих лет предприятия получали госконтракты у одних и тех же медучреждений, доля группы на на рынке могла превышать 50%. Общий объем полученных ими бюджетных средств составил более 7 млрд рублей. За 2023–2024 год «Амега» и «Медилайн» заключили более десятка договоров с медучреждениями на сумму в 1,2 млрд рублей.
Одновременно с тем, вступил в силу приговор по уголовному делу в отношении бухгалтера группы компаний и экс-директора ООО «Элиона» Марины Юминой. Как стало известно журналисту Properm.ru, женщина попыталась снизить размер наказания и ее защитник обжаловал приговор. Однако через некоторое время Юмина сама отозвала жалобу и приговор вступил в силу. Суд приговорил ее к штрафу в 600 тыс. рублей. Наказание назначено с зачетом срока домашнего ареста и задержания, в итоге размер штрафа составил 400 тыс. рублей. Учредительница компании «Элиона» должна по решению суда заплатить 450 тыс. рублей штрафа.
Однако, судя по данным базы исполнительных производств, на сегодня не оплачен штраф в 1 млн рублей по судебному решению 2022 года. Тогда предприятие в суде оштрафовали на эту сумму за административное правонарушение, связанное с дачей взяток главврачам при заключении госконтрактов.
Юмину осудили за «новогодний подарок» главному врачу онкодиспансера Максиму Мезенцеву, Кузьмину — за попытку дать взятку главврачу ГКБ им П. Пичугина Дмитрию Бондарю. Деньги предназначались за беспрепятственное согласование документов, в том числе — улучшении условий по госконтрактам на поставку больничной еды. Кузьмина была задержана сотрудниками УФСБ по Пермскому краю 18 июня 2020 года и полгода находилась в СИЗО, в 2021 году скрылась от суда и некоторое время была в розыске. Марину Юмину задержали позднее, длительное время она находилась за границей России и ее объявляли в розыск. Мезенцев за получение этой взятки сертификатами в «М-Видео» приговорен к штрафу в 300 тыс. рублей и запрету занимать должности на государственной и муниципальной службе.