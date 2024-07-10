Часть жителей Пермского края временно останутся без телевидения и радио

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
На следующей неделе, с 15 по 21 июля, в Прикамье ожидаются краткосрочные отключения телевидения и радио, сообщили в пресс-службе краевого радиотелевизионного передающего центра.
Октябрьский. С 15 июля с 11:00 до 20:00, не более двух часов, пройдут отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России.
Чернушка. Цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, Радио России не будут работать с 15 июля с 11:00 до 20:00. В целом отключения будут длиться не более 2,5 часов.
В Куеде пройдет отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 17 июля с 11:00 до 20:00, также не более 2,5 часов.
В Бияваше цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 будут отключены 17 июля с 12:00 до 20:00, не более двух часов.
В Калиновке отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 ожидается 19 июля с 11:00 до 20:00 (местн.), не более 2,5 часов.
В Барде (Краснояр II), кроме РТРС-1 и РТРС-2, отключат и Радио России. Это будет продолжаться не более 10 минут, 16 июля в период с 10:00 до 18:00.
В Частых также будут отключены и цифровые пакеты и Радио России 19 июля с 13:00 до 15:00, не более 10 минут.