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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

На радиотелевизионной станции будут вестись работы.

Часть жителей Пермского края временно останутся без телевидения и радио

10 июля 2024, 06:28
Фото: 1MI
На радиотелевизионной станции будут вестись работы.
Они запланированы на следующей неделе — с 15 по 21 июля.

На следующей неделе, с 15 по 21 июля, в Прикамье ожидаются краткосрочные отключения телевидения и радио, сообщили в пресс-службе краевого радиотелевизионного передающего центра.

Октябрьский. С 15 июля с 11:00 до 20:00, не более двух часов, пройдут отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России.

Чернушка. Цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, Радио России не будут работать с 15 июля с 11:00 до 20:00. В целом отключения будут длиться не более 2,5 часов.

В Куеде пройдет отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 17 июля с 11:00 до 20:00, также не более 2,5 часов.

В Бияваше цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 будут отключены 17 июля с 12:00 до 20:00, не более двух часов.

В Калиновке отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 ожидается 19 июля с 11:00 до 20:00 (местн.), не более 2,5 часов.

В Барде (Краснояр II), кроме РТРС-1 и РТРС-2, отключат и Радио России. Это будет продолжаться не более 10 минут, 16 июля в период с 10:00 до 18:00.

В Частых также будут отключены и цифровые пакеты и Радио России 19 июля с 13:00 до 15:00, не более 10 минут.

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#Пермский край#Радио#Телевидение
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