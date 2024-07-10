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Дом чекистов, памятник жертвам репрессий и храм божий — по вехам истории Перми

Дом чекистов, памятник жертвам репрессий и храм божий — по вехам истории Перми

10 июля 2024, 08:47
Фото: 1MI
Хотите посмотреть на единственный в Перми жилой памятник культурного наследия? Тогда выгоняйте железного коня, и поехали.

Первая точка — «Дом чекистов». Это он и есть, единственный в городе памятник, в котором сегодня живут горожане. «Дом чекистов» — это народное название. А строили его как «Дома Пермского горсовета». Комплекс построен в 1930–1939 годах в стиле конструктивизма. Кроме жилых, полностью благоустроенных помещений, в здании располагались поликлиника НКВД и магазин. По замыслу дом был построен в виде буквы «С». Соседние дома также должны были быть построены в виде букв, чтобы все вместе получилось Сталин. Но потом война, не до этого было.

Фото: 1MI

Дальше нам на улицу Пушинка к церкви Симеона Верхотурского. Просторный храм дореволюционной постройки. Раньше при храме была богадельня.

Фото: 1MI

А на улице 25 Октября нас ждет небольшая, уютная церковь Георгия Победоносца. Построена она была не так давно при Краевой клинической больнице. Основные посетители — пациенты и их родственники. Но и случайным прохожим тут тоже рады.

Фото: 1MI

Памятник Жертвам репрессий — следующая точка нашего маршрута. Место его расположения выбрано не случайно — на западном склоне Егошихинского кладбища, напротив следственного изолятора, где в 30–40-е была тюрьма НКВД № 1.

Закончим на светлой ноте, у церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — это католический храм в городе Перми.

Фото: 1MI

Идеальное время для велопрогулки: с 11:00 до 15:00.

  • Пройденная дистанция: ≈ 11,3 км
  • Время: 58 минут в среднем темпе
  • Сложность: может быть, чуть взгрустнется
#Видео#Пермь#Внутренний туризм#Город#Достопримечательности
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