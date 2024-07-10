Дом чекистов, памятник жертвам репрессий и храм божий — по вехам истории Перми

Первая точка — «Дом чекистов». Это он и есть, единственный в городе памятник, в котором сегодня живут горожане. «Дом чекистов» — это народное название. А строили его как «Дома Пермского горсовета». Комплекс построен в 1930–1939 годах в стиле конструктивизма. Кроме жилых, полностью благоустроенных помещений, в здании располагались поликлиника НКВД и магазин. По замыслу дом был построен в виде буквы «С». Соседние дома также должны были быть построены в виде букв, чтобы все вместе получилось Сталин. Но потом война, не до этого было.