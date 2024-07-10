Эксперты рассказали, как изменился рынок занятости в Пермском крае за последний год

С молодежью, как и с людьми старшего поколения в возрасте от 45 лет, продолжается тренд на расширение границ на рынке труда. Кадры выращиваются уже на этапе обучения в вузах, колледжах и техникумах. Начиная с первого курса, работодатели запускают образовательные программы и берут на обучение студентов, как в рабочих сферах, так и в офисных профессиях. Работодатель может даже не размещать объявление о вакансии, а сразу же прийти и взять его с первых дней обучения в университете или колледже. Также есть популяризация профессий еще в школах — для детей 7-9 классов проводят экскурсии на предприятиях, где им объясняются производственные процессы простым языком.