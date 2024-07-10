Эксперты рассказали, как изменился рынок занятости в Пермском крае за последний год

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Спрос работодателей на сотрудников в Пермском крае растет, число вакансий увеличивается, а уровень безработицы в регионе остается низким — по данным за февраль–апрель 2024 года он составил 2,4%, что ниже общероссийского показателя 2,6%. Об этих и иных факторах рынка труда в Прикамье на пресс-завтраке рассказали региональный представитель Елизавета Чурина и директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.
Кандидатам при выборе вакансии важны следующие факторы:
Работодатели Прикамья продолжают предлагать соискателям гибкий трафик. Особенно он важен для студентов, желающих совмещать работу с учебой.
К сожалению, молодежи сейчас проще пойти в курьерскую доставку, чем на производство. Это можно объяснить готовностью сферы ритейла, транспорта и логистики все чаще создавать условия для пермяков в возрасте от 16 лет. В сфере производства ситуация сложнее: у предприятий есть желание идти на встречу, но нет условий для предложения людям большего выбора графиков работы. Сейчас на предприятиях работают над изменением процессов, чтобы подстраиваться под запросы соискателей.
С молодежью, как и с людьми старшего поколения в возрасте от 45 лет, продолжается тренд на расширение границ на рынке труда. Кадры выращиваются уже на этапе обучения в вузах, колледжах и техникумах. Начиная с первого курса, работодатели запускают образовательные программы и берут на обучение студентов, как в рабочих сферах, так и в офисных профессиях. Работодатель может даже не размещать объявление о вакансии, а сразу же прийти и взять его с первых дней обучения в университете или колледже. Также есть популяризация профессий еще в школах — для детей 7-9 классов проводят экскурсии на предприятиях, где им объясняются производственные процессы простым языком.
Еще одним трендом стало повышение зарплатных предложений для новых кандидатов. В первом полугодии 2024 года средний размер предложения вырос на 5% за год и составил 54 483 рубля в месяц. Среди рабочих профессий по средним зарплатным предложениям можно отметить вакансию токаря — этому специалисту предлагается 123 551 рубль в месяц. А среди офисных лидирует агент по недвижимости — 104 842 рубля.
Таккже у работодателей стало популярным быстро нанимать сотрудников. Такая тенденция преимущественно отмечается у локальных и небольших компаний, в крупных процесс собеседования и устройства на работу может продлиться дольше. Согласно опросу «Авито Работы», 72% жителей Перми устраиваются на работу в течение одного месяца, причем 36% из них — в течение двух недель.
У соискателей выделяется тренд на подработку — в числе основных причин такого выбора они указывают желание увеличить совокупный доход или занять свое свободное время. Как рассказали аналитики, 53/% жителей Перми подрабатывали в течение последнего года, а временную подработку ищут 40% горожан. Неполная занятость зачастую является для студентов единственно возможным форматом трудоустройства, поэтому они активно ищут соответствующие вакансии.