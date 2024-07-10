Ещё одна авиакомпания хочет запустить перелеты из Перми Шарм-эль-Шейх

В Fun&Sun уточнили, что программа полетов запланирована с 1 ноября 2024 года по 18 марта 2025 года. Турне от Перми до Шарм-эль-Шейха займет 5,5 часов. Также, по данным Tourvisor, стоимость путевки на десять дней в трехзвездочном отеле по формату «Все включено» для одного человека начинается от 78 980 рублей.