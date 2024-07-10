Ещё одна авиакомпания хочет запустить перелеты из Перми Шарм-эль-Шейх

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Авиакомпания «Уральские авиалинии» вместе с туроператором Fun&Sun планирует запустить чартерные рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх. Информация о свежих чартерах из Перми в Шарм-эль-Шейх появилась в сервисе поиска путевок и отелей Tourvisor. На нее обратило внимание издание «В курсе.ру».
В пресс-службе «Уральских аваиалиний» объяснили, что программа чартерных рейсов до конца не утверждена, однако в будущем она начнет работу. Для перелета будут задействованы самолеты Airbus A321neo, предназначенные для 236 пассажиров.
В Fun&Sun уточнили, что программа полетов запланирована с 1 ноября 2024 года по 18 марта 2025 года. Турне от Перми до Шарм-эль-Шейха займет 5,5 часов. Также, по данным Tourvisor, стоимость путевки на десять дней в трехзвездочном отеле по формату «Все включено» для одного человека начинается от 78 980 рублей.
Ранее, лишь авиакомпания AlMasria сотрудничала с Coral travel, Pegas Touristik и Sunmar для осуществления рейсов из Перми в Шарм-эль-Шейх в осенний период.
Напомним, что AlMarsia продолжает осуществлять полеты из Перми в Шарм-эль-Шейх до 26 июля. В мае компания уже продлевала услуги по перевозке пассажиров из Перми в Египет. Вылеты организовывались по понедельникам, четвергам и пятницам из аэропорта Большое Савино.