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Ещё одна авиакомпания хочет запустить перелеты из Перми Шарм-эль-Шейх

Ещё одна авиакомпания хочет запустить перелеты из Перми Шарм-эль-Шейх

10 июля 2024, 06:46
Фото: properm.ru
Рейсы запланированы с 1 ноября 2024 года по 18 марта 2025 года.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вместе с туроператором Fun&Sun планирует запустить чартерные рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх. Информация о свежих чартерах из Перми в Шарм-эль-Шейх появилась в сервисе поиска путевок и отелей Tourvisor. На нее обратило внимание издание «В курсе.ру».

В пресс-службе «Уральских аваиалиний» объяснили, что программа чартерных рейсов до конца не утверждена, однако в будущем она начнет работу. Для перелета будут задействованы самолеты Airbus A321neo, предназначенные для 236 пассажиров.

В Fun&Sun уточнили, что программа полетов запланирована с 1 ноября 2024 года по 18 марта 2025 года. Турне от Перми до Шарм-эль-Шейха займет 5,5 часов. Также, по данным Tourvisor, стоимость путевки на десять дней в трехзвездочном отеле по формату «Все включено» для одного человека начинается от 78 980 рублей.

Ранее, лишь авиакомпания AlMasria сотрудничала с Coral travel, Pegas Touristik и Sunmar для осуществления рейсов из Перми в Шарм-эль-Шейх в осенний период.

Напомним, что AlMarsia продолжает осуществлять полеты из Перми в Шарм-эль-Шейх до 26 июля. В мае компания уже продлевала услуги по перевозке пассажиров из Перми в Египет. Вылеты организовывались по понедельникам, четвергам и пятницам из аэропорта Большое Савино.

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#Пермь#Уральские авиалинии#Авиакомпания#Премиум-класс#Чартерные рейсы#Путевки#Fun&Sun#Tourvisor#Airbus A321neo
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