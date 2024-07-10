Fashion-бренд MONOCHROME и «Авито Премиум» сообщили о сотрудничестве

Posted 10 июля, 06:45
Published 10 июля, 06:45
Modified 10 июля, 07:50
Updated 10 июля, 07:50
Например, в Перми всего за год продажи российской компании MONOCHROME выросли в 6 раз. Этот бренд входит в топ-50, представленных на площадке, и в топ-15 из 650 премиальных. Всего же на «Авито» покупателям доступны товары 5500 брендов. С начала июля эксклюзивные дропы от бренда будут появляться на площадке в разделе Премиум.
Напомним, именно интерес со стороны пользователей портала к бренду MONOCHROME положил начало официальному сотрудничеству, для которого была разработана специальная система дропов Сообщается, что бренд будет размещать эксклюзивные товары раз в неделю.
Примечательно, что сотрудничество ведущего российского классифайда с MONOCHROME имеет не только коммерческую, но и социальную основу. Так, сотрудничество компаний началось с мероприятия, посвящённого формированию и развитию культуры вторичного потребления.
Руководитель категории Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич отметил, что лидируют по продажам на площадке как раз одежда, обувь и аксессуары. И проверенные бренды, представленные в разделе «Премиум», набирают на 40% больше просмотров, чем в общей категории товаров, а продажи данного сегмента уже составляют 15% оборота Fashion на «Авито». Именно после интереса пользователей к коллекциям MONOCHROME руководство «Авито» приняло решение об официальном сотрудничестве.
Также Шашкевич напомнил, что сервис создавался для облегчения пользователям поиска эксклюзивных товаров. Он назвал это «охотой за сокровищами».
В свою очередь, основатель бренда MONOCHROME Николай Богданович подчеркнул, что его компания — это прежде всего комьюнити тех, кто разделяет философию бренда. Сотрудничество с «Авито Премиум» вполне вписывается в эту философию. Оно даёт пользователям доступ к качественной оригинальной отечественной продукции. Он подтвердил, что большая часть товаров, которые будут представлены, — это единичные экземпляры.
Отмечается, что эксклюзивные товары MONOCHROME можно будет получить с помощью «Авито Доставки». При оплате товара банк-партнер замораживает сумму покупки, и продавец получает деньги только после того, как заказчик забрал покупку.
Поклонники MONOCHROME знают, что это единственный отечественный модный
бренд, реализовавший международные коллаборации с такими компаниями, как Pantone, Reebok, Casio G-Shock, Smashbox. При этом для MONOCHROME важна не только прибыль.
Согласно статистике, ежемесячная аудитория «Авито» уже превышает 60 млн человек, а количество размещённых товаров пересекло рубеж в 200 млн. Ежесекундно на площадке совершается более 10 сделок.