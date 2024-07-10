Fashion-бренд MONOCHROME и «Авито Премиум» сообщили о сотрудничестве

Например, в Перми всего за год продажи российской компании MONOCHROME выросли в 6 раз. Этот бренд входит в топ-50, представленных на площадке, и в топ-15 из 650 премиальных. Всего же на «Авито» покупателям доступны товары 5500 брендов. С начала июля эксклюзивные дропы от бренда будут появляться на площадке в разделе Премиум.