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Генеральным директором Пермской судоверфи стал Николай Малухин

Генеральным директором Пермской судоверфи стал Николай Малухин

10 июля 2024, 05:13
Фото: ФРПК
Предыдущий глава предприятия перейдет в совет директоров общества.

Генеральным директором ООО «Пермская судоверфь» стал Николай Малухин. Ранее он руководил заводом Emperium в Ленинградской области. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на на российскую IT-компанию Sitronics Group.

Малухин будет заниматься развитием и модернизацией судоверфи, продолжив реализовывать стратегические судостроительные проекты активов Sitronics Group. На посту. Предыдущий глава «Пермской судоверфи» Сергей Багаринов перейдет в совет директоров общества и станет советником гендиректора.

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#Строительство#Промышленность#Судостроение#Модернизация#Афк система#СПАРК-Интерфакс#Пермская судоверфь#Sitronics Group#Николай Малухин#Сергей Багаринов
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