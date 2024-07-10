Генеральным директором Пермской судоверфи стал Николай Малухин

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Генеральным директором ООО «Пермская судоверфь» стал Николай Малухин. Ранее он руководил заводом Emperium в Ленинградской области. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на на российскую IT-компанию Sitronics Group.
Малухин будет заниматься развитием и модернизацией судоверфи, продолжив реализовывать стратегические судостроительные проекты активов Sitronics Group. На посту. Предыдущий глава «Пермской судоверфи» Сергей Багаринов перейдет в совет директоров общества и станет советником гендиректора.