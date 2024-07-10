Госпитализированы пятеро пострадавших из автобуса Ижевск-Пермь

На место ДТП направлено шесть бригад скорой медицинской помощи. По информации Воткинской больницы, осмотрены 26 человек. Госпитализированы пятеро пострадавших. Трое из них находятся в реанимации. Дети отпущены под амбулаторное наблюдение. Всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь.