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Госпитализированы пятеро пострадавших из автобуса Ижевск-Пермь

Госпитализированы пятеро пострадавших из автобуса Ижевск-Пермь

10 июля 2024, 16:42
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Трое из них находятся в реанимации

В ДТП под Воткинском с автобусом Ижевск-Пермь пострадали 25 человек. Из них пятеро детей, сообщил в своем телеграмм-канале председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

На место ДТП направлено шесть бригад скорой медицинской помощи. По информации Воткинской больницы, осмотрены 26 человек. Госпитализированы пятеро пострадавших. Трое из них находятся в реанимации. Дети отпущены под амбулаторное наблюдение. Всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Воткинск направлены два психолога, чтобы помочь людям справиться со стрессом и напряжением.

За оставшимися пассажирами выехал автобус из Перми.

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Ижевск-Пермь. Водитель и пассажир машины погибли. В автобусе находились 46 человек, включая водителя.

Как пояснили порталу Properm.ru в СУ СКР по Удмуртии, уголовное дело по факту ДТП пока е возбуждено. Следствие продолжает проверку произошедшего по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводятся экспертизы.

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#Происшествия#Пермская езда#Общественный транспорт#Удмуртия
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