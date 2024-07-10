Госпитализированы пятеро пострадавших из автобуса Ижевск-Пермь

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В ДТП под Воткинском с автобусом Ижевск-Пермь пострадали 25 человек. Из них пятеро детей, сообщил в своем телеграмм-канале председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.
На место ДТП направлено шесть бригад скорой медицинской помощи. По информации Воткинской больницы, осмотрены 26 человек. Госпитализированы пятеро пострадавших. Трое из них находятся в реанимации. Дети отпущены под амбулаторное наблюдение. Всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Воткинск направлены два психолога, чтобы помочь людям справиться со стрессом и напряжением.
За оставшимися пассажирами выехал автобус из Перми.
По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Ижевск-Пермь. Водитель и пассажир машины погибли. В автобусе находились 46 человек, включая водителя.
Как пояснили порталу Properm.ru в СУ СКР по Удмуртии, уголовное дело по факту ДТП пока е возбуждено. Следствие продолжает проверку произошедшего по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводятся экспертизы.