Китай может довести до коллапса автомобильный рынок РФ

Но дальше — больше. Под китайские бренды переделана или в стадии переделки вся дилерская сеть России. Сотни миллионов рублей вложены торговцами в новый дизайн автосалонов, освоение технологий ремонта и ТО, создание складов запчастей и рекламу. И если партнеры из Поднебесной артачатся в поставках запчастей и компонентов, в проведении платежей между двумя странами, почему бы не отказать и в готовых автомобилях? Не случайно, что большинство брендов не спешит открывать в России свои официальные представительства и вкладывать собственные средства в развитие бизнеса.