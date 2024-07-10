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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Маршрут по Перми от #Кудабежать обо всем сразу: и цирк, и парад планет

Маршрут по Перми от #Кудабежать обо всем сразу: и цирк, и парад планет

10 июля 2024, 09:32
Фото: 1MI
Представляем вам небольшой по времени, но насыщенный по содержанию веломаршрут по Перми.

Старт от Пермского цирка (Мотовилихинский район). Когда-то в конце позапрошлого века цирк в Перми был деревянный. И работал он аж до 1943 года, но сгорел в пожаре. А современное здание построили только в 1970 году. Между прочим, в цирке есть интереснейший музей. 15 тысяч экспонатов! Обязательно загляните.

Фото: 1MI

А еще возле цирка есть космический сквер, «Парад планет» называется. Так как расположен он между цирком и Планетарием, сквер сделали округлой формы, как здания цирка и Планетария. Центральная композиция представляет собой модель Солнечной системы: бетонные сферы расположены, как планеты вокруг Солнца.

Фото: 1MI

Можно повторить азы астрономии и ехать дальше, к Петропавловскому собору. Это одно из первых каменных зданий в городе. И место для города особенное — отсюда и начиналась Пермь. В 1723 году здесь началось строительство медеплавильного завода, а уже через год начали строить деревянную церковь. Каменную выстроили только 40 лет спустя в стиле провинциального барокко. Известно, что священников назначала Екатерина I лично! Сейчас это действующий храм, можно зайти и полюбоваться внутренним убранством.

Фото: 1MI

Едем дальше, к «Бабушке-ротонде». Так местные говорят. Ее построили в 1824 году в честь визита императора Александра I. По сей день это одна из главных достопримечательностей города, находится в центре парка им. М. Горького. У «Бабушки» есть секрет: из-за белого цвета кажется, что она каменная, но на самом деле — деревянная. Над парадным видом памятника регулярно колдуют реставраторы. И молодцы, такая красавица достойна лучшего ухода.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 4,6 км
  • Время: 25 минут в среднем темпе
  • Сложность: возможно, придется перелистать учебник по астрономии
Видео: 1MI
#Видео#Пермь#Город#Достопримечательности
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