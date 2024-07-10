Маршрут по Перми от #Кудабежать обо всем сразу: и цирк, и парад планет

Можно повторить азы астрономии и ехать дальше, к Петропавловскому собору. Это одно из первых каменных зданий в городе. И место для города особенное — отсюда и начиналась Пермь. В 1723 году здесь началось строительство медеплавильного завода, а уже через год начали строить деревянную церковь. Каменную выстроили только 40 лет спустя в стиле провинциального барокко. Известно, что священников назначала Екатерина I лично! Сейчас это действующий храм, можно зайти и полюбоваться внутренним убранством.