Мощные магнитные бури обрушатся на Прикамье

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В последние месяцы жители планеты часто сталкивались с головными болями, недомоганием и бессонницей. Подобные симптомы были связаны с сильными солнечными вспышками — именно они и провоцируют возмущения магнитного поля Земли.
Первая половина июля снова окажется тяжелой для метеозависимых людей. Так, ученые прогнозируют магнитные бури слабого и среднего уровня. Рассказываем, к чему стоит быть готовыми в этот непростой период.
В воскресенье, 7 июля, ученые зафиксировали 11 солнечных вспышек. Они стали катализатором возмущений геомагнитного поля Земли. На следующий день внезапные воспламенения вновь накрыли Солнце. Так, специалисты смогли наблюдать три вспышки.
На сегодняшний день индекс активности звезды находится на оранжевом уровне — согласно международной классификации, подобные вспышки характеризуются как средние.
Ученые из Института космических исследований и Института солнечно-земной физики опубликовали актуальный прогноз магнитных колебаний планеты.
Так, 10 июля ожидаются солнечные вспышки силой до 3 баллов. Наибольшее влияние магнитных бурь люди будут ощущать с 0:00 до 6:00.
К четвергу, 11 июля, на Землю обрушается колебания магнитного поля силой до 4 баллов. Если в 12:00 магнитосфера будет спокойной, то уже к 0:00 на планете будут бушевать магнитные бури слабого уровня.
Колебания магнитного поля планеты силой до 5 баллов в основном повлияют на самочувствие метеозависимых людей. Так, во время геошторма снижается работоспособность, происходят мигрени, ощущаются боли в суставах, нарушается режим сна, организм перестает насыщаться кислородом, а при измерении давления фиксируются скачки.
Кроме того, не стоит забывать и о последствиях магнитных бурь на технику. В первой половине июля в работе систем GPS могут наблюдаться сбои и ошибки. Также возмущения магнитного поля Земли повлияют на различные металлические предметы — такие объекты могут запросто сгореть, если электрический ток образует сильное напряжение.
Прежде всего, врачи советуют следить за прогнозами солнечных вспышек. Чем быстрее человек будет проинформирован о наступающей магнитной буре, тем раньше он сможет обезопасить себя.
Во время колебаний магнитного поля следует замедлить темп жизни — в этот период не стоит заниматься тяжелыми физическими нагрузками, перегружать психику и планировать важные встречи.
Также медики рекомендуют включить в свой рацион овощи и фрукты. Лучше отказаться от перца, солений и копчений, так как они будут задерживать жидкость в организме.
Кроме того, нужно следить за режимом сна. Ложитесь не позднее 23 часов вечера и спите минимум 8 часов.