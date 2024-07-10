properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Новые прогнозы магнитных бурь

Мощные магнитные бури обрушатся на Прикамье

10 июля 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Новые прогнозы магнитных бурь
Узнайте, когда планета столкнется с геоштормом, на что повлияет это явление и почему магнитные бури вновь накроют Землю. Подробнее — в материале Properm.

В последние месяцы жители планеты часто сталкивались с головными болями, недомоганием и бессонницей. Подобные симптомы были связаны с сильными солнечными вспышками — именно они и провоцируют возмущения магнитного поля Земли.

Первая половина июля снова окажется тяжелой для метеозависимых людей. Так, ученые прогнозируют магнитные бури слабого и среднего уровня. Рассказываем, к чему стоит быть готовыми в этот непростой период.

Почему магнитные бури вернулись на планету?

Индекс активности солнца находится на оранжевом уровнеИндекс активности солнца находится на оранжевом уровне
Индекс активности солнца находится на оранжевом уровне
Фото: Изображение Midjourney

В воскресенье, 7 июля, ученые зафиксировали 11 солнечных вспышек. Они стали катализатором возмущений геомагнитного поля Земли. На следующий день внезапные воспламенения вновь накрыли Солнце. Так, специалисты смогли наблюдать три вспышки.

На сегодняшний день индекс активности звезды находится на оранжевом уровне — согласно международной классификации, подобные вспышки характеризуются как средние.

Даты магнитных бурь в июле

Ученые из Института космических исследований и Института солнечно-земной физики опубликовали актуальный прогноз магнитных колебаний планеты.

Актуальный прогноз магнитных бурь на ближайшие датыАктуальный прогноз магнитных бурь на ближайшие даты
Актуальный прогноз магнитных бурь на ближайшие даты
Фото: https://xras.ru

Так, 10 июля ожидаются солнечные вспышки силой до 3 баллов. Наибольшее влияние магнитных бурь люди будут ощущать с 0:00 до 6:00.

К четвергу, 11 июля, на Землю обрушается колебания магнитного поля силой до 4 баллов. Если в 12:00 магнитосфера будет спокойной, то уже к 0:00 на планете будут бушевать магнитные бури слабого уровня.

Как магнитные бури скажутся на жителях Земли?

Колебания магнитного поля планеты силой до 5 баллов в основном повлияют на самочувствие метеозависимых людей. Так, во время геошторма снижается работоспособность, происходят мигрени, ощущаются боли в суставах, нарушается режим сна, организм перестает насыщаться кислородом, а при измерении давления фиксируются скачки.

Возмущения магнитного поля Земли повлияют на различные металлические предметыВозмущения магнитного поля Земли повлияют на различные металлические предметы
Возмущения магнитного поля Земли повлияют на различные металлические предметы
Фото: Изображение Midjourney

Кроме того, не стоит забывать и о последствиях магнитных бурь на технику. В первой половине июля в работе систем GPS могут наблюдаться сбои и ошибки. Также возмущения магнитного поля Земли повлияют на различные металлические предметы — такие объекты могут запросто сгореть, если электрический ток образует сильное напряжение.

Как защититься от влияния магнитных бурь?

Прежде всего, врачи советуют следить за прогнозами солнечных вспышек. Чем быстрее человек будет проинформирован о наступающей магнитной буре, тем раньше он сможет обезопасить себя.

Метеозависимым людям стоит соблюдать режим снаМетеозависимым людям стоит соблюдать режим сна
Метеозависимым людям стоит соблюдать режим сна
Фото: Изображение Midjourney

Во время колебаний магнитного поля следует замедлить темп жизни — в этот период не стоит заниматься тяжелыми физическими нагрузками, перегружать психику и планировать важные встречи.

Также медики рекомендуют включить в свой рацион овощи и фрукты. Лучше отказаться от перца, солений и копчений, так как они будут задерживать жидкость в организме.

Кроме того, нужно следить за режимом сна. Ложитесь не позднее 23 часов вечера и спите минимум 8 часов.

Читайте также:
В Подмосковье мужчина обманом лишил жилья многодетную мать-сиротуВ Краснокамске 16 уборщиков судились с работодателем за долг по зарплате в 600 тысячПермяк-собачник устроил подтопление собачьей мочой квартиры снизу
#Виктория Оврамец#Прогнозы#Магнитные бури#Метеозависимость#Солнечные вспышки
Подпишитесь
Бывший поставщик обедов в пермские больницы пожаловался на конкурента из Удмуртии
Сегодня, 12:16
Минобр Пермского края: в санаторной школе держат детей без медпоказаний
Сегодня, 10:54
В Пермском крае переименовали кинофестиваль «Радуга Прикамья». Нет, не поэтому
Сегодня, 11:31
В Перми с парка имени Горького предложили снять статус ООПТ
Сегодня, 08:42
Видео. «Умрет деревня!» В Прикамье закрывают общеобразовательную школу
Сегодня, 07:19
Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену
Сегодня, 11:19