Мощные магнитные бури обрушатся на Прикамье

Кроме того, не стоит забывать и о последствиях магнитных бурь на технику. В первой половине июля в работе систем GPS могут наблюдаться сбои и ошибки. Также возмущения магнитного поля Земли повлияют на различные металлические предметы — такие объекты могут запросто сгореть, если электрический ток образует сильное напряжение.