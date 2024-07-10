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Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц

Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц

10 июля 2024, 10:49
Фото: ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ
В случае пожара бригады МЧС вряд ли смогут проехать в поселок.
Сюжет
Дтп

Участок дороги в поселок Касимовка не ремонтируют в течение месяца. В последний раз мост был отремонтирован год назад. В случае пожара бригада МЧС по мосту проехать не сможет. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ».

Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию Гайнского округа. Напомним, что 12 мая в деревне Симаково Осинского округа машина скорой помощи застряла на пути к пациенту. В Минздраве Прикамья сообщили, что доезд скорой помощи был своевременный. Врач дошел пешком и оказал медицинскую помощь. В госпитализации женщина не нуждалась. По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку по информации о нарушении прав жителей деревни на получение доступной медицинской помощи и охрану здоровья.

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