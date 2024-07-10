Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц

Участок дороги в поселок Касимовка не ремонтируют в течение месяца. В последний раз мост был отремонтирован год назад. В случае пожара бригада МЧС по мосту проехать не сможет. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ».