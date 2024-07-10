«Наши дети будут нарасхват». Интервью с директором Пермской краевой музыкальной школы

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— Вера Владимировна, почему вы согласились стать директором такой школы? Это же совершенно новое слово в культуре и образовании Пермского края.
— В вашем вопросе есть и ответ: это, действительно, вызов. Новое всегда привлекает внимание, вызывает искренний интерес. Хочется осваивать вновь построенные современные пространства, создавать интересные проекты, добиваться каких-то качественно новых, отличных от предыдущих результатов. Так всегда было в моей профессиональной деятельности. Проект предоставляет возможности для развития. Поэтому, когда Алла Валерьевна Платонова сделала предложение присоединиться к команде школы, я его приняла.
— Вы были до этого директором предметно-языковой школы Дуплекс и директором музея современного искусства PERMM. Что из опыта прошлой деятельности помогло здесь и сейчас?
— Все помогает, потому что специальная музыкальная школа — это образовательно-культурный проект. Совершенно отличное от существующих в Пермском крае, учреждение, которое будет реализовывать специализированную уникальную образовательную программу.
Прежний опыт всегда полезен. Здесь, в новом культурном пространстве, будет в полном объеме реализована программа общеобразовательной школы и программа музыкального обучения.
Справка Properm.ru
Вера Никольская возглавляла музей современного искусства PERMM c декабря 2017-го по конец августа 2019 года. До работы в музее была директором МАОУ «Предметно-языковая школа „Дуплекс“». При ней бывшая школа №84 получила новое название — в 2015 году была разработана инновационная образовательная программа, и сейчас Дуплекс реализует модель предметно-языкового обучения. После ухода из PERMM Вера Никольская работала руководителем агентства по делам архивов Пермского края.
— Здесь, в краевой музыкальной школе работа была больше про смыслы или больше такая бумажная, подготовительная работа? Стройка, получение лицензий — это же тонны бумаг.
— Здесь работа про все. Создание школы — это глобальный процесс: стройка, разработка образовательной программы, подбор персонала, набор детей, реализация замыслов.
— А каких замыслов? Что из себя представляет школа?
— Совместно с нашим художественным руководителем Павлом Милюковым мы реализуем модель специального музыкального образования. Это исторически сложившаяся российская модель. В России всего девять таких школ, мы десятая. Когда спрашивают, что инновационного в школе? — Павел Сергеевич отвечает обычно: «Наша главная инновация — это реализовать классическую модель спецмузыкальной школы».
Самые известные аналогичные школы в России — это «Гнесинка», «Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства», спецшкола при консерватории в Санкт-Петербурге, также есть такие школы в Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Ростове, Казани и в Уфе.
Это школы профессионального обучения музыке с самого раннего возраста и до поступления в консерваторию или уже непосредственно работы.
— Была ли в Пермском крае потребность в такой школе?
— Была и есть реальная потребность. При чем с 1990-х годов у профессионального сообщества была мечта о такой школе. В Перми прекрасный симфонический оркестр в оперном театре, оркестр народных инструментов в филармонии, губернский духовой оркестр. Создано консерваторское отделение в «Институте искусств и культуры». Работают музыкальные школы и школы искусств, колледжи.
А вот среднего специального звена для одаренных музыкальных детей не было.
И дети с высокими способностями, которые воспитывались в детских музыкальных школах, в определенный момент покидали Пермский край. Павел Милюков за специальным музыкальным образованием уехал в Москву. Из последних примеров — Лева Бакиров, который сейчас всем говорит, что, если бы пару лет назад была бы эта школа здесь, он бы не уехал.
Мы благодарны Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, команде правительства и нашему министру культуры Алле Платоновой за создание нашей школы, за поддержку, искреннюю заинтересованность и вовлеченность в проект. Благодаря их стараниям и заботам одаренные дети получили возможность получать специальное профессиональное музыкальное образование в Пермском крае, оставаться здесь работать.
— Работать после школы?
— Да. Дело в том, что вообще музыкальное образование в Российской Федерации трехступенчатое: детская музыкальная школа и школа искусств; училище и колледж и высшая ступень — консерватория или факультет профильного образования.
А специальная музыкальная школа консолидирует и общее образование, и профессиональное музыкальное, то есть мы фактически с пятого класса — колледж. И наши дети, как я сейчас родителям объясняю, экономят время. В 17-18 лет они получают диплом о среднем профессиональном образовании и сразу поступают в консерваторию, например. Или могут идти работать в оркестр, параллельно обучаясь. Экономия времени для них очень важна и нет разрыва между музыкальной школой и колледжем, например.
— По этому поводу вопрос. Вы же набираете с первого класса? А до первого класса никакой особой музыкальной подготовки нет. Как понять, что ребенок одаренный, если, например, родители никак не связаны с музыкой?
— Мы берем детей с 6,5 лет. В сентябре открываем подготовительные классы, будем обучать детей с 4 лет. На что родителям нужно обратить внимание? Во-первых, ребенок слушает классическую музыку, и она его не раздражает. Он тянется к музыкальному инструменту, пытается извлечь звук, проявляет интерес. Ритмично, интуитивно танцует, напевает, повторяет музыкальные фрагменты.
Детям необходимо прививать любовь к искусству, посещать концерты, театры, музыкальные спектакли, обращать внимание на реакцию ребенка, как он себя ведет в зрительном зале, когда звучит музыка. Или он замирает, слушает, это увлекает его, или раздражает, и он плохо себя чувствует. Первые реакции, первые проявления склонности, способности к музыке, они именно такие.
Если вы хотите проверить память чувство ритма, то, что мы проверяем при вступительных испытаниях, то, соответственно, ребенок должен повторить те ритмические последовательности, которые вы ему предлагаете, хлопая в ладоши. Песенки в детских садах поют, дома поют. Способность ребенка повторить мелодию — это тоже такой маркер. Родители — главные люди в жизни ребёнка. И только они могут заметить склонности, способности своего ребенка для дальнейшего развития, обучения. У спортсменов есть свои склонности, у математиков — свои, у музыкантов — свои.
— А подготовительные курсы как будут устроены?
— Начнутся 1 сентября. Мы начнем детей набирать с 4,5 лет по всем направлениям подготовки сразу. Это будет называться «раннее эстетическое музыкальное развитие». И дети будут заниматься от 2 раз в неделю в школе. И всем желающим сразу будет предложена базовая программа, а в дальнейшем с родителями, с детьми будут прорабатываться тоже индивидуальные программы. Подготовительные программы для поступления в разные классы также будут открыты.
— А как сейчас происходил набор в первый класс? Без подготовительной школы?
— Требования к поступающим примерно одинаковые во всех музыкальных десятилетках. Конечно, в 1 класс не было обязательности играть на инструменте, но были дети, которые целый год готовились к поступлению в школу, потому что с 1 сентября 2023 года знали о требованиях, которые мы размещали на нашем сайте. Готовились с преподавателями, дома, в музыкальных школах занимались.
— А остальные классы?
— В остальные классы дети исполняли музыкальные программы. Есть требования по уровню подготовки, навыкам, которые должны дети демонстрировать при обучении в определенном классе. И фактически мы осуществляем сейчас перевод детей из других школ в нашу.
— Откуда, больше всего, интересно, из какой музыкальной школы детей пришло?
— У нас пока нет такой аналитики.
— Из края есть дети?
— Конечно. Школа для всего Пермского края. Мы съездили на прослушивания в Кунгур, Краснокамск и Березники. Смотрели там детей, которые подали заявление о переводе к нам.
Интерес к школе и осознанность тех, кто подает заявления, очень высокая. Мы действительно, как бы банально ни звучало, отвечаем на реально существующий запрос. Этот проект прекрасен именно соответствием целей с движением к ним. Тут нет надуманности, нет формализма. Действительно, есть дети, которым нужна эта школа.
И поэтому так и проходит, достаточно, на наш взгляд, спокойно, приемная компания, предварительное прослушивание детей. Мы очень много времени уделяем индивидуальным консультациям. Сейчас консультационный центр здесь, на Энгельса 6, работает. Родители могут прийти с детьми, поговорить со специалистами, которые будут с детьми работать. Можно прислать записи и получить консультацию.
Сейчас идет вторая волна поступления, ожидаем еще больше детей из территорий Пермского края.
— Несмотря на кадровый голод, уверена, что к вам очередь из желающих работать. Как вы собирали команду?
— Потребность педагогов в этой школе такая же высокая, как и у детей. Работа в спецмузыкальной школе — это высшая степень мастерства.
Во-первых, у нас будут работать действующие музыканты. Художественный руководитель школы Павел Милюков — один из лучших скрипачей современной музыкальной академической сцены. И один из лучших педагогов по скрипке. Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета является нашей учебной базой. Дети будут проходить там учебную практику.
Во-вторых, в команду приняты педагоги детских музыкальных школ и школ искусств. В-третьих, молодежь, выпускники консерваторий или профильных вузов, которые хотят стать преподавателями. У нас будут выпускники всех консерваторий Российской Федерации.
Пока штат небольшой, потому что только готовимся к открытию, к запуску образовательной программы. С 1 сентября будут работать более 130 преподавателей. И несмотря на то, что будем реализовывать классическую модель спецмузыкального образования, собирается команда инноваторов. Потому что для Перми, с точки зрения педагогики и музыкального образования это инновационный проект.
— Еще одна «фишка» — это интернат. Сколько детей будут жить в интернате?
— В этом году набираем в школу неполный объем, 280 человек. В интернат — 80 человек, это ребята из других городов. Пока у нас 32 заявки на проживание в интернате. Мы называем его «Дом музыкантов». Здесь дети будут проживать круглый год и обучаться. Есть глава дома, ассистенты, которые помогают здесь устроиться, жить, получить навыки самостоятельной жизни. Мы не хотим подменять семью, это временное проживание, на период учебы. Есть место для самостоятельной подготовки как по музыкальным инструментам, так и по общему образованию, небольшой тренажерный зал, гостиная, место отдыха. С пятого класса дети будут проживать здесь.
Мы хотим открыть в школе тьюторскую службу, которая будет работать с детьми. Сейчас уже сформирована группа из пяти тьюторов.
— Уже есть желающие в интернат из края?
— Даже из Перми есть. Но мы призываем все-таки оставить детей дома. Семья для одаренного музыкального ребенка — это все же главное. Составляющие профессионального музыкального образования: это одаренный ребенок, мастер-педагог, трудолюбие и родитель, который заинтересован и готов с ребенком заниматься, познавать новое и … трудолюбие всех троих.
— Это огромная родительская работа.
— Совершенно верно. В этом плане музыкально одаренные дети не отличаются от детей-спортсменов, например.
— Иногда, конечно, родителям это сложно в силу всякого ряда причин. Понятно, что у нас такая жизнь очень бурная, быстрая, забитая проблемами.
— Сейчас идет Год семьи, и много говорят, что мы должны обязательно со своей семьей заниматься. У семьи, как минимум, есть вечер каждого дня и выходные каждую неделю, чтобы обратить внимание на своих детей. Мы к этому очень призываем родителей.
Мы верим, конечно, что родители будут нашими союзниками в обучении и воспитании юных деятелей культуры.
— После выпуска дети будут получать два аттестата?
— Нет. Сквозная программа «Среднее профессиональное образование, интегрированное в основное, общее и среднее общее» подразумевает получение аттестата об основном общем образовании после 9 класса и диплома о среднем профессиональном образовании после 11 — го. Для этой программы есть специальный федеральный государственный образовательный стандарт.
— Последний вопрос: выпускники школы найдут, где работать? Хватит на них оркестров в нашей стране?
— Ну что вы! Сейчас такой дефицит музыкантов и артистов оркестров. По факту, те, кто сейчас к нам поступают, это, как я шучу, дети-миллионеры в будущем. Потому что востребованность их очень высокая. Академическая симфоническая музыка необходима обществу, у нас всегда аншлаги на концертах, на фестивалях. А как иначе? Музыка помогает нам жить.
В будущем выпускников мы уверены, на сегодняшний день в оркестрах не хватает струнников, «краснокнижные специальности» — это духовики. Наши дети не то что без работы не останутся, мы вообще уверены, что они будут нарасхват.