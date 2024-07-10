«Наши дети будут нарасхват». Интервью с директором Пермской краевой музыкальной школы

— В этом году набираем в школу неполный объем, 280 человек. В интернат — 80 человек, это ребята из других городов. Пока у нас 32 заявки на проживание в интернате. Мы называем его «Дом музыкантов». Здесь дети будут проживать круглый год и обучаться. Есть глава дома, ассистенты, которые помогают здесь устроиться, жить, получить навыки самостоятельной жизни. Мы не хотим подменять семью, это временное проживание, на период учебы. Есть место для самостоятельной подготовки как по музыкальным инструментам, так и по общему образованию, небольшой тренажерный зал, гостиная, место отдыха. С пятого класса дети будут проживать здесь.