Норильск исключен из антирейтинга городов с очень высоким загрязнением воздуха

Согласно сообщению федеральной службы, за последние два года выбросы от стационарных источников и диоксида серы в Норильске уменьшились на восемь процентов. Ведомство определило для Норильска индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) выше 7. В России низкий уровень загрязнения фиксируется при значении ИЗА меньше пяти, повышенный — от пяти до шести, высокий — от семи до тринадцати и очень высокий — при значении четырнадцать и выше, передает tass.ru.