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Норильск исключен из антирейтинга городов с очень высоким загрязнением воздуха

Норильск исключен из антирейтинга городов с очень высоким загрязнением воздуха

10 июля 2024, 14:58
Фото: 1MI
Норильск долгое время числился среди городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Однако Росгидромет впервые исключил его из этой категории, присвоив ему уровень загрязнения «высокий».

Согласно сообщению федеральной службы, за последние два года выбросы от стационарных источников и диоксида серы в Норильске уменьшились на восемь процентов. Ведомство определило для Норильска индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) выше 7. В России низкий уровень загрязнения фиксируется при значении ИЗА меньше пяти, повышенный — от пяти до шести, высокий — от семи до тринадцати и очень высокий — при значении четырнадцать и выше, передает tass.ru.

Также подчеркивается, что индекс загрязнения может изменяться по результатам последующих анализов воздуха.

Кроме Норильска, из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения исключены еще 13 населенных пунктов. В настоящее время 33 крупных промышленных города по-прежнему остаются в этой категории.

#Общество
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