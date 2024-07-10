Норильск исключен из антирейтинга городов с очень высоким загрязнением воздуха

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Согласно сообщению федеральной службы, за последние два года выбросы от стационарных источников и диоксида серы в Норильске уменьшились на восемь процентов. Ведомство определило для Норильска индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) выше 7. В России низкий уровень загрязнения фиксируется при значении ИЗА меньше пяти, повышенный — от пяти до шести, высокий — от семи до тринадцати и очень высокий — при значении четырнадцать и выше, передает tass.ru.
Также подчеркивается, что индекс загрязнения может изменяться по результатам последующих анализов воздуха.
Кроме Норильска, из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения исключены еще 13 населенных пунктов. В настоящее время 33 крупных промышленных города по-прежнему остаются в этой категории.