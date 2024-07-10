ОМК представила самый посещаемый завод в Пермском крае на Российском турфоруме

На заводе есть два маршрута на производство, которые знакомят туристов с историей становления российской промышленности и работой предприятия сейчас. Здесь можно увидеть, как на современных роботизированных линиях производят рессоры для автомобилей, как четко и безопасно складируют готовую продукцию, как ее отправляют на региональные склады, откуда розничные и оптовые покупатели могут заказать себе автокомпоненты. Ежегодно увидеть передовое производство в Чусовом приезжают более 1,5 тыс. человек. Особой популярностью экскурсии пользуются у студентов и школьников.