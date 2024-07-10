ОМК представила самый посещаемый завод в Пермском крае на Российском турфоруме

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Published Сегодня, 08:51
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На IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве рассказали о развитии промышленного туризма в Пермском крае на примере самого посещаемого туристами предприятия — чусовского завода группы ОМК.
На заводе есть два маршрута на производство, которые знакомят туристов с историей становления российской промышленности и работой предприятия сейчас. Здесь можно увидеть, как на современных роботизированных линиях производят рессоры для автомобилей, как четко и безопасно складируют готовую продукцию, как ее отправляют на региональные склады, откуда розничные и оптовые покупатели могут заказать себе автокомпоненты. Ежегодно увидеть передовое производство в Чусовом приезжают более 1,5 тыс. человек. Особой популярностью экскурсии пользуются у студентов и школьников.
Наталия Щербакова-Юницкая, руководитель направления культурных проектов группы ОМК:
— Чусовской завод ОМК, которому в этом году исполняется 145 лет, — одно из самых посещаемых туристических предприятий Прикамья. К нам приезжают туристы со всей России, студенты, школьники, бизнес-партнеры и клиенты. Мы сотрудничаем с городскими и краевыми образовательными учреждениями, знакомим молодежь с современным производством, рабочими и инженерными профессиями. В наших планах — создание комплексного туристического маршрута, который охватит как производственную площадку, так и городские достопримечательности.