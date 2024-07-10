От истребителя к белкам: веломаршрут по Перми от #Кудабежать

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Старт у памятника «МиГ на взлете». Это настоящий сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, расположенный на дугах-опорах. Он находится у проходной Пермского моторного завода, и от завода к самолету ведет дорожка из светильников — вроде как взлетная полоса.
Следующая точка нашего маршрута — церковь Иверской Иконы Божией Матери. Это совсем новый храм, построенный в византийском стиле. Красивая кирпичная церковь.
А мы двигаемся дальше, в парк «Акуловский». Местные называют его лесом. Тут нет качелей-каруселей, зато есть хорошие асфальтированные дорожки и периодически встречаются лавочки. Нам пригодятся — путь был длинный. И белки! Тут их много! Возьмите с собой орешки, только не соленые! Идеальное время: с 16:00 до 22:00.