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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

От истребителя к белкам: веломаршрут по Перми от #Кудабежать

От истребителя к белкам: веломаршрут по Перми от #Кудабежать

10 июля 2024, 09:02
Веломаршрут по Перми для тех, кто не боится устать. Впереди 16 километров.

Старт у памятника «МиГ на взлете». Это настоящий сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, расположенный на дугах-опорах. Он находится у проходной Пермского моторного завода, и от завода к самолету ведет дорожка из светильников — вроде как взлетная полоса.

Фото: 1MI

Следующая точка нашего маршрута — церковь Иверской Иконы Божией Матери. Это совсем новый храм, построенный в византийском стиле. Красивая кирпичная церковь.

Фото: 1MI

А мы двигаемся дальше, в парк «Акуловский». Местные называют его лесом. Тут нет качелей-каруселей, зато есть хорошие асфальтированные дорожки и периодически встречаются лавочки. Нам пригодятся — путь был длинный. И белки! Тут их много! Возьмите с собой орешки, только не соленые! Идеальное время: с 16:00 до 22:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 15,8 км
  • Время: 1 час 20 минут в среднем темпе
  • Сложность: не для новичков
#Видео#Пермь#Город#Достопримечательности
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