От истребителя к белкам: веломаршрут по Перми от #Кудабежать

А мы двигаемся дальше, в парк «Акуловский». Местные называют его лесом. Тут нет качелей-каруселей, зато есть хорошие асфальтированные дорожки и периодически встречаются лавочки. Нам пригодятся — путь был длинный. И белки! Тут их много! Возьмите с собой орешки, только не соленые! Идеальное время: с 16:00 до 22:00.