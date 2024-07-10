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Открытие нового магазина в Соликамске

Открытие нового магазина в Соликамске

10 июля 2024, 06:38
Фото: ООО «Компания РБТ»
Реклама. ООО «Компания РБТ» . erid: LjN8JvgNV
«RBT.RU» — новый гипермаркет бытовой техники и электроники в Соликамске 11 июля открывает двери своим посетителям. Специальные акции и скидки ждут покупателей!

RBT.ru*- это реальные магазины с интернет-ценами. Теперь вам не нужно просматривать десятки онлайн-магазинов, чтобы найти лучшую цену — можно прийти в магазин RBT.ru и купить все, что пожелаете по интернет-ценам.

Компания предлагает своим покупателям широкий ассортимент качественных товаров и новинок. А это около 20 000 наименований аудио-видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, товаров для развлечения, а также аксессуаров.

Фото: ООО «Компания РБТ»

По данным внутреннего исследования компании количество посетителей салонов за последний год превысило 10 млн. человек.

Сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники RBT.ru — один из крупнейших региональных магазинов в России. История самой компании начинается с 1930 года с ремонта часов и фотоаппаратов. Сегодня компания входит в ТОП — 100 интернет-магазинов России (по версии Adindex в 2022 году).

Фото: ООО «Компания РБТ»

Особенность гипермаркетов «RBT. RU» — это формат, когда цены в магазине равны тем, что на сайте, только в магазине вы можете прийти и потрогать товар своими руками. Тут действительно есть, из чего выбрать — более 20 тысяч наименований товаров по привлекательным ценам, а в дни открытия ещё и приятные скидки.

Так, с 11 по 14 июля холодильник INDESIT DS 4180 W по специальной цене всего за 20 990 рублей. А при покупке чайника BINATONE EKG 175 вы получите второй такой же в подарок!

В «RBT. RU» покупатели могут получить профессиональную консультацию, из широкого ассортимента выбрать наиболее подходящую модель техники и приобрести ее по доступным ценам интернет-магазина. Служба поддержки компании круглосуточно принимает заказы, отвечает на вопросы и помогает выбирать товар.

Фото: ООО «Компания РБТ»

Уважаемые жители и гости Соликамска! Приглашаем на открытие нового магазина бытовой техники и электроники RBT.ru. Мы приготовили для Вас множество акций и специальных предложений. В дни открытия Вы можете получить скидки до 50% на целый ряд товаров. Ждем вас за покупками!

Гипермаркет бытовой техники и электроники «RBT.RU» работает ежедневно и находится по адресу: г. Соликамск, ул. Северная, 55, ТЦ «Европа».

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