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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Пермская «Бабушка-ротонда»: на велосипеде по Перми с #Кудабежать

Пермская «Бабушка-ротонда»: на велосипеде по Перми с #Кудабежать

10 июля 2024, 09:18
Фото: 1MI
Стартовать будем от Черняевского леса.

Да-да, самого настоящего леса. Прямо в городе! Пермь — такая Пермь. Тут 16,5% всей площади города — особо охраняемый лес. Местные уверяют, что в Черняевском особенно много белок, возьмите орешки.

Фото: 1MI

Двигаемся дальше, в парк им. М. Горького, там в самом центре стоит красивая белая ротонда. Символ Перми и одна из главных достопримечательностей. В народе говорят: «Бабушка-ротонда». Ей же почти 200 лет! А еще у нее есть секрет. Из-за того, что ротонда белая, кажется, что сооружение каменное, а на самом деле — деревянное. «Бабушку» регулярно освежает команда талантливых реставраторов. Построили ротонду в 1824 году в честь визита императора Александра I. На крыше ротонды находится памятная дощечка с надписью «Пермскому Обществу. Сентября 24 дня 1824 года». Ротонда представляет собой двенадцать колонн, которые венчает полукруглая крыша. В середине крыши находится кованый металлический шпиль. Колонны и крышу украшает искусно сделанная резьба. Популярное место для фотосессий.

Фото: 1MI

Едем дальше, на Краснополянскую улицу, где расположен памятник «Вечная слава защитникам Родины».

Фото: 1MI

А завершит наш маршрут Бахаревский Серафимо-Алексеевский Богородице-Казанский женский монастырь. Монастырь основан в 1863 году. На территории очень красивая церковь Казанской Божией Матери. Чисто, много цветов и божья благодать.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 17,7 км
  • Время: 1 час 31 минута в среднем темпе
  • Сложность: захватите фотоаппарат
#Видео#Пермь#Город#Достопримечательности
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