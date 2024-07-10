Пермская «Бабушка-ротонда»: на велосипеде по Перми с #Кудабежать

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Да-да, самого настоящего леса. Прямо в городе! Пермь — такая Пермь. Тут 16,5% всей площади города — особо охраняемый лес. Местные уверяют, что в Черняевском особенно много белок, возьмите орешки.
Двигаемся дальше, в парк им. М. Горького, там в самом центре стоит красивая белая ротонда. Символ Перми и одна из главных достопримечательностей. В народе говорят: «Бабушка-ротонда». Ей же почти 200 лет! А еще у нее есть секрет. Из-за того, что ротонда белая, кажется, что сооружение каменное, а на самом деле — деревянное. «Бабушку» регулярно освежает команда талантливых реставраторов. Построили ротонду в 1824 году в честь визита императора Александра I. На крыше ротонды находится памятная дощечка с надписью «Пермскому Обществу. Сентября 24 дня 1824 года». Ротонда представляет собой двенадцать колонн, которые венчает полукруглая крыша. В середине крыши находится кованый металлический шпиль. Колонны и крышу украшает искусно сделанная резьба. Популярное место для фотосессий.
Едем дальше, на Краснополянскую улицу, где расположен памятник «Вечная слава защитникам Родины».
А завершит наш маршрут Бахаревский Серафимо-Алексеевский Богородице-Казанский женский монастырь. Монастырь основан в 1863 году. На территории очень красивая церковь Казанской Божией Матери. Чисто, много цветов и божья благодать.