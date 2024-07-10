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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Пермяки смогут наконец-то отдохнуть от аномальной жары

Пермяки смогут наконец-то отдохнуть от аномальной жары

10 июля 2024, 05:53
Фото: ideogram.ai
Температурный фон в регионе вернется в норму.

Завтра, 11 июля, днем воздух в Прикамье прогреется всего лишь до +19…+24˚, в Перми — до +21…+23˚. Ночью и утром в регионе возможно прохождение дождей с грозами, днем зона дождей сместится в южные районы, сообщили эксперты ГИС-центра ПГНИУ.

В последующие дни температурный фон в Пермском крае будет около нормы или немного ниже нее. Днем температура воздуха поднимется всего до +20…+25, по северу — до +27˚. Дожди в основном пройдут на юго-востоке региона.

Фото: ГИС-центр ПГНИУ
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#Пермь#Погода#Гроза#Дождь#Климат
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