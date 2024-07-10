По пермским лесным тропам: от Закамского бора к Верхнекурьинскому с #Кудабежать

А нам дальше, по Дороге Дружбы, но снова в реликтовый сосновый бор. Называется «Охраняемый ландшафт „Верхнекурьинский“. Да-да, еще один лес. Ну мы же говорили, что в Перми их очень много! Хвойный запах, белки, птицы, лучи солнца в еловых ветках или снежные шапки на них же — сосновый бор хорош и зимой, и летом!