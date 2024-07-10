По пермским лесным тропам: от Закамского бора к Верхнекурьинскому с #Кудабежать

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Начнем с Закамского бора. Бор расположен на правом берегу Камы, севернее улицы Борцов Революции и восточнее студенческого городка Политехнического университета. Тут, к слову, водятся редкие экземпляры пернатых — черный коршун и травник, их даже рекомендовано занести в Красную книгу России. Вот будет здорово, если повезет увидеть! А вообще, представляете, 16,5% от площади всего города занимают разного рода леса — 23 особо охраняемые природные территории местного значения и 5 региональных. Это же город-лес!
Тем временем мы направляемся дальше, в Пермский Богоявленский мужской монастырь на берегу Камы. Год постройки здания 1994, а сам монастырь образовался только в 2004 году. Ежедневно проходят богослужения, работает катехизаторская школа для взрослых, воскресная для детей и иконописная мастерская.
А нам дальше, по Дороге Дружбы, но снова в реликтовый сосновый бор. Называется «Охраняемый ландшафт „Верхнекурьинский“. Да-да, еще один лес. Ну мы же говорили, что в Перми их очень много! Хвойный запах, белки, птицы, лучи солнца в еловых ветках или снежные шапки на них же — сосновый бор хорош и зимой, и летом!