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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

По пермским лесным тропам: от Закамского бора к Верхнекурьинскому с #Кудабежать

По пермским лесным тропам: от Закамского бора к Верхнекурьинскому с #Кудабежать

10 июля 2024, 09:25
Фото: 1MI
Серьезный маршрут по Перми для опытных пользователей #Кудабежать. Почти 18 километров! Зато по лесу, да по свежему воздуху, да под пение лесных птиц. Ну красота же!

Начнем с Закамского бора. Бор расположен на правом берегу Камы, севернее улицы Борцов Революции и восточнее студенческого городка Политехнического университета. Тут, к слову, водятся редкие экземпляры пернатых — черный коршун и травник, их даже рекомендовано занести в Красную книгу России. Вот будет здорово, если повезет увидеть! А вообще, представляете, 16,5% от площади всего города занимают разного рода леса — 23 особо охраняемые природные территории местного значения и 5 региональных. Это же город-лес!

Фото: 1MI

Тем временем мы направляемся дальше, в Пермский Богоявленский мужской монастырь на берегу Камы. Год постройки здания 1994, а сам монастырь образовался только в 2004 году. Ежедневно проходят богослужения, работает катехизаторская школа для взрослых, воскресная для детей и иконописная мастерская.

Фото: 1MI

А нам дальше, по Дороге Дружбы, но снова в реликтовый сосновый бор. Называется «Охраняемый ландшафт „Верхнекурьинский“. Да-да, еще один лес. Ну мы же говорили, что в Перми их очень много! Хвойный запах, белки, птицы, лучи солнца в еловых ветках или снежные шапки на них же — сосновый бор хорош и зимой, и летом!

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 17,6 км
  • Время: 1 час 30 минут в среднем темпе
  • Сложность: для бывалых
#Видео#Пермь#Город#Достопримечательности
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