Почему театр в Перми — «Театр-театр», а здание МВД = «Башня смерти»?

Закончим свой маршрут сегодня у «Башни смерти». На самом деле это здание Управления внутренних дел Пермского края. Просто название эпатажное. Почему именно такое — поинтересуйтесь у местных, узнаете много городских легенд. Идеальное время: с 13:00 до 17:00.