Почему театр в Перми — «Театр-театр», а здание МВД = «Башня смерти»?

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В репертуаре, кроме классических драматических постановок, есть пластические спектакли, рок-оперы, мюзиклы и другие экспериментальные проекты. Само здание построили в 1981-м. И сейчас оно является памятником архитектуры регионального значения. От него и стартуем.
Едем полюбоваться еще на одно красивое сооружение в центре Перми — церковь Рождества Богородицы. Кирпичный двухэтажный храм был построен в 1816-м. Но с 1928-го перестал работать, а вернули его верующим только в 2010-м. На крыше храма установлена фигура ангела.
Следующая остановка — церковь Андрея Первозванного. Это относительно новый, очень красивый храм. У здания необычное архитектурное решение: ярусная постройка. Местные отмечают ухоженную территорию и приветливость прихожан.
Закончим свой маршрут сегодня у «Башни смерти». На самом деле это здание Управления внутренних дел Пермского края. Просто название эпатажное. Почему именно такое — поинтересуйтесь у местных, узнаете много городских легенд. Идеальное время: с 13:00 до 17:00.