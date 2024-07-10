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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Почему театр в Перми — «Театр-театр», а здание МВД = «Башня смерти»?

Почему театр в Перми — «Театр-театр», а здание МВД = «Башня смерти»?

10 июля 2024, 09:09
Фото: 1MI
Легендарный пермский «Театр-Театр». Одна из визитных карточек Перми. Расположен в центре города, на Эспланаде. Ведь везде просто театры, а в Перми «Театр-Театр». Маркетинг 80-го уровня! И объяснение вполне логичное: команда «Театра-Театра» ставит на своей сцене спектакли в разных жанрах.

В репертуаре, кроме классических драматических постановок, есть пластические спектакли, рок-оперы, мюзиклы и другие экспериментальные проекты. Само здание построили в 1981-м. И сейчас оно является памятником архитектуры регионального значения. От него и стартуем.

Фото: 1MI

Едем полюбоваться еще на одно красивое сооружение в центре Перми — церковь Рождества Богородицы. Кирпичный двухэтажный храм был построен в 1816-м. Но с 1928-го перестал работать, а вернули его верующим только в 2010-м. На крыше храма установлена фигура ангела.

Фото: 1MI

Следующая остановка — церковь Андрея Первозванного. Это относительно новый, очень красивый храм. У здания необычное архитектурное решение: ярусная постройка. Местные отмечают ухоженную территорию и приветливость прихожан.

Фото: 1MI

Закончим свой маршрут сегодня у «Башни смерти». На самом деле это здание Управления внутренних дел Пермского края. Просто название эпатажное. Почему именно такое — поинтересуйтесь у местных, узнаете много городских легенд. Идеальное время: с 13:00 до 17:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: 10,7 км
  • Время: 55 минут в среднем темпе
  • Сложность: пройти мимо кассы точно не удастся
#Видео#Пермь#Город#Достопримечательности
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