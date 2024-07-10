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Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Прокатимся по Перми с #Кудабежать: от народного дома к мужскому монастырю

Прокатимся по Перми с #Кудабежать: от народного дома к мужскому монастырю

10 июля 2024, 08:40
Фото: 1MI
Прокатимся по Перми с #Кудабежать: от народного дома к мужскому монастырю
Эту поездку начнем от Народного дома в Мотовилихинском районе Перми.

Строили его на средства рабочих Мотовилихи. Видимо, поэтому строительство и растянулось на 11 лет: с 1900 по 1911 год. Зато когда построили, здесь открылась первая в районе библиотека.

Фото: 1MI

А у нас дальше по плану Дом-музей Николая Гавриловича Славянова. Славянов изобрел дуговую электросварку металлов. А этот музей — единственный в Перми, посвященный представителю технической интеллигенции, ученому-металлургу. Стоит вашего внимания и расположен в красивом старинном особняке.

Фото: 1MI

А нам дальше, по прямой через сквер Дома специалистов. Сам дом является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Его построили в 1935 году для рабочих завода имени Молотова. Небольшая ухоженная зеленая зона с лавочками, но мы же еще устать не успели?

Фото: 1MI

Нас ждет экотропа «Ивинская». Она лежит возле небольшой речки Ивы, протекающей по территории Мотовилихинского района. Протяженность экотропы — 1,5 км. Дышим воздухом, наслаждаемся природой — и вот мы у мужского монастыря. Это Пермский Свято-Троицкий Стефанов монастырь. Примечательное местечко. Сначала это была деревянная церковь, построенная для рабочих завода, но за полтора века превратилась в уникальный каменный храм. Белокаменный и очень атмосферный. «Скромно, чисто, аккуратно» — так местные описывают. Ну, на то он и монастырь.

Фото: 1MI

Ну, а мы почти закончили — закольцуемся у Народного дома. Лучшее время для поездки — с 7:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00.

  • Пройденная дистанция: ≈ 9,5 км
  • Время: 49 минут в среднем темпе
  • Сложность: очень много интересного
#Видео#Пермь#Пермский край#Город#Достопримечательности
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