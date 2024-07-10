Прокатимся по Перми с #Кудабежать: от народного дома к мужскому монастырю

Нас ждет экотропа «Ивинская». Она лежит возле небольшой речки Ивы, протекающей по территории Мотовилихинского района. Протяженность экотропы — 1,5 км. Дышим воздухом, наслаждаемся природой — и вот мы у мужского монастыря. Это Пермский Свято-Троицкий Стефанов монастырь. Примечательное местечко. Сначала это была деревянная церковь, построенная для рабочих завода, но за полтора века превратилась в уникальный каменный храм. Белокаменный и очень атмосферный. «Скромно, чисто, аккуратно» — так местные описывают. Ну, на то он и монастырь.