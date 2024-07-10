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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену

Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену

10 июля 2024, 11:19
Фото: группа Вконтакте Международный аэропорт «Большое Савино» Пермь
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Красноярска в Пермь

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота», начнет выполнять льготные рейсы из Перми в Красноярск. Билеты на новый маршрут уже можно купить. Стоимость авиабилетов на сайте Аэрофлота начинается от 16 тыс. рублей. По информации пресс-службы авиаперевозчика, полеты начнутся 2 ноября 2024 года.

Рейсы будут осуществляться по зимнему расписанию дважды в неделю. Вылеты из Красноярска запланированы на вторник и субботу, а из Перми — на среду и воскресенье. Пассажиров будет перевозить Airbus A319, который рассчитан на 128 человек.

Сейчас из Перми, кроме Красноярска, можно улететь в такие города как Барнаул, Новосибирск, Тюмень.

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