Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота», начнет выполнять льготные рейсы из Перми в Красноярск. Билеты на новый маршрут уже можно купить. Стоимость авиабилетов на сайте Аэрофлота начинается от 16 тыс. рублей. По информации пресс-службы авиаперевозчика, полеты начнутся 2 ноября 2024 года.
Рейсы будут осуществляться по зимнему расписанию дважды в неделю. Вылеты из Красноярска запланированы на вторник и субботу, а из Перми — на среду и воскресенье. Пассажиров будет перевозить Airbus A319, который рассчитан на 128 человек.
Сейчас из Перми, кроме Красноярска, можно улететь в такие города как Барнаул, Новосибирск, Тюмень.