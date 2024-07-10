Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену

Рейсы будут осуществляться по зимнему расписанию дважды в неделю. Вылеты из Красноярска запланированы на вторник и субботу, а из Перми — на среду и воскресенье. Пассажиров будет перевозить Airbus A319, который рассчитан на 128 человек.