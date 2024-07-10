Синоптик Позднякова считает, что катаклизмы участились в силу глобального потепления

Весенний сезон этого года принес серию разрушительных наводнений, а также за последние годы значительно выросли и аномальные температуры, и сильные ливни, и ураганы. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, почему это происходит и что будет дальше. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Общественную службу новостей.