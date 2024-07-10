Стало известно, когда в Пермском крае возобновят работы на старом мосту через Чусовую

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Власти Пермского края хотят возобновить строительные работы на Чусовском мосту в III кв. 2024 года. Исполнителю предстоит начать реконструкцию старого моста, а также завершить работу на развязках и подъездных путях на новом мосту. Об этом сообщили в краевом минтрансе в ответ на запрос «КП-Пермь».
В декабре 2022 году по новому Чусовскому мосту с двумя полосами и 14 опорами был открыт проезд. Сразу после этого началась реконструкция старого моста, ее должны были завершить в марте текущего года, но этого так и не произошло.