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Работы на старом мосту через Чусовую возобновят в Прикамье до октября 2024 года

Стало известно, когда в Пермском крае возобновят работы на старом мосту через Чусовую

10 июля 2024, 02:51
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Работы на старом мосту через Чусовую возобновят в Прикамье до октября 2024 года

Работы на объекте должны быть завершены в марте текущего года.

Власти Пермского края хотят возобновить строительные работы на Чусовском мосту в III кв. 2024 года. Исполнителю предстоит начать реконструкцию старого моста, а также завершить работу на развязках и подъездных путях на новом мосту. Об этом сообщили в краевом минтрансе в ответ на запрос «КП-Пермь».

В декабре 2022 году по новому Чусовскому мосту с двумя полосами и 14 опорами был открыт проезд. Сразу после этого началась реконструкция старого моста, ее должны были завершить в марте текущего года, но этого так и не произошло.

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#Пермский край#Дороги#Строительство#Реконструкция#Мост#Транспорт#Чусовая
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