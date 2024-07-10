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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Старообрядческая церковь и озеро Черное: по дороге с облаками с #Кудабежать

Старообрядческая церковь и озеро Черное: по дороге с облаками с #Кудабежать

10 июля 2024, 08:54
Фото: 1MI
Совсем небольшой веломаршрут по Перми.

Начнем от Самаркандской улицы, где расположен Дом молитвы. Примечательное здание, чем-то напоминающее замок. Белое и с башенками.

Фото: 1MI

Дальше покатим к кафедральному собору в честь святителя Стефана Пермского. Красивый храм из красного кирпича с белыми крышами и колокольней. Церковь эта необычная. Для православных старого обряда. В 1986 году пермская старообрядческая община была официально зарегистрирована по благословению митрополита Алимпия. Службы проводились в домовой церкви. И в 2000 году недалеко от домовой церкви был заложен новый храм, а через 6 лет состоялось первое богослужение.

Фото: 1MI

Отсюда едем к озеру Черному в Южном лесу. Звучит загадочно — как начало сказки. На входе стоят деревянные ворота с надписью наверху «Черное озеро». Так и хочется сказать: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — голову сложишь». Хорошо, что нам прямо — в арку. Дальше идет крутой спуск — спуститься можно как по тропинке, так и по деревянной лестнице. На ней, кстати, здорово фотографироваться — живописно выходит. В озере много уток. Само озеро — это часть реки Большая Ива. Вокруг — плотный лес, и потому на берегу всегда тень. Вероятно, потому озеро и зовут Черным. Но это не точно. Озер в крае много, и Черных сразу несколько. Может, просто модно это у пермяков…

Фото: 1MI

Идеальное время: с 10:00 до 13:00 и с 20:00 до 22:00.

  • Пройденная дистанция: ≈ 1,57 км
  • Время: 8 минут в среднем темпе
  • Сложность: не успеете устать
#Видео#Пермь#Город#Достопримечательности
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