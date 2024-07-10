Старообрядческая церковь и озеро Черное: по дороге с облаками с #Кудабежать

Отсюда едем к озеру Черному в Южном лесу. Звучит загадочно — как начало сказки. На входе стоят деревянные ворота с надписью наверху «Черное озеро». Так и хочется сказать: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — голову сложишь». Хорошо, что нам прямо — в арку. Дальше идет крутой спуск — спуститься можно как по тропинке, так и по деревянной лестнице. На ней, кстати, здорово фотографироваться — живописно выходит. В озере много уток. Само озеро — это часть реки Большая Ива. Вокруг — плотный лес, и потому на берегу всегда тень. Вероятно, потому озеро и зовут Черным. Но это не точно. Озер в крае много, и Черных сразу несколько. Может, просто модно это у пермяков…