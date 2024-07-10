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Студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла на примере Пермской ЦБК

Студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла на примере Пермской ЦБК

10 июля 2024, 09:00
Фото: пресс-служба ПЦБК
Делегация из Москвы посетила Пермскую ЦБК. Компания стала одним из пунктов маршрута ежегодной учебно-производственной практики, которую проходят в разных регионах России студенты географического факультета МГУ.
Фото: пресс-служба ПЦБК

Второкурсники знакомятся с хозяйственным комплексом Прикамья, посещая предприятия разных отраслей экономической специализации этого региона. В ходе визита на производственную площадку ПЦБК делегаты рассмотрели устройство целлюлозно-бумажной промышленности и экономики замкнутого цикла.

Для посетителей организовали экскурсию на производство, где они взглянули на все этапы переработки макулатуры и выпуска картона для плоских слоёв и гофроупаковки. Студенты узнали, что бумажные отходы отправляются не на свалку, а используются в качестве вторичного сырья для производства новой продукции. На ПЦБК такой цикл может повторяться до 12 раз. Мощность переработки макулатуры составляет 300 тысяч тонн в год.

По словам руководителя практики, доцента кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к. г. н. Марии Горячко, посещения отдельных предприятий с целью знакомства с экономическими отраслями и регионами играют важную роль в подготовке будущих специалистов в области географии.

Со студентами и преподавателями столичного вуза встретился генеральный директор Пермской ЦБК Юрий Марков. Он отметил, что в компании рады каждому гостю, особенно студентам.

Ребята смогли познакомиться с устройством экономики замкнутого цикла в рамках турнира по настольной игре «Цикличная экономика». Его провели студенты экономического факультета ПГНИУ. В ходе игры каждый из участников получил возможность примерить на себя роль руководителя промышленного предприятия, специализирующегося в той или иной отрасли, а также проверить свои знания в области экономики замкнутого цикла. После игры гости получили памятные подарки.

Одна из практиканток, студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова, назвала столицу Прикамья удивительным городом. Она отметила благоустройство, новый жилфонд и открытую промышленность с возможностью посещения различных предприятий. Ей было интересно посетить Пермскую ЦБК. Студентку впечатлили масштабное производство и переработка макулатуры.

«Гораздо интереснее увидеть все вживую и изнутри, чем просто слушать лекции», — сказала практикантка.

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