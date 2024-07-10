Студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла на примере Пермской ЦБК

Для посетителей организовали экскурсию на производство, где они взглянули на все этапы переработки макулатуры и выпуска картона для плоских слоёв и гофроупаковки. Студенты узнали, что бумажные отходы отправляются не на свалку, а используются в качестве вторичного сырья для производства новой продукции. На ПЦБК такой цикл может повторяться до 12 раз. Мощность переработки макулатуры составляет 300 тысяч тонн в год.