Суд в Москве заочно арестовал ведущую Татьяну Лазареву

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Лазареву* обвинили в публичных призывах к актам терроризма и их оправдании в публичных выступлениях. Об этом пишет 360.ru.
Телеведущая скрылась за границей от правоохранительных органов, поэтому она была объявлена в розыск.
Срок содержания под стражей для Лазаревой* начнет течь с момента ее передачи из-за границы в Россию или задержания на территории другого государства.
Уголовное дело о оправдании актов терроризма против телеведущей было возбуждено в мае. Специалисты выявили в ее высказываниях о нападениях беспилотников на российские территории как «информацию, нацеленную на оправдание террористической деятельности».
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.