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Updated Сегодня, 16:58

Суд в Москве заочно арестовал ведущую Татьяну Лазареву

10 июля 2024, 16:50
В суде Замоскворецкого района Москвы одобрили запрос следствия и арестовали заочно телеведущую Татьяну Лазареву* на два месяца. Об этом сообщили в информационной службе столичных судов общей юрисдикции.

Лазареву* обвинили в публичных призывах к актам терроризма и их оправдании в публичных выступлениях. Об этом пишет 360.ru.

Телеведущая скрылась за границей от правоохранительных органов, поэтому она была объявлена в розыск.

Срок содержания под стражей для Лазаревой* начнет течь с момента ее передачи из-за границы в Россию или задержания на территории другого государства.

Уголовное дело о оправдании актов терроризма против телеведущей было возбуждено в мае. Специалисты выявили в ее высказываниях о нападениях беспилотников на российские территории как «информацию, нацеленную на оправдание террористической деятельности».

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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