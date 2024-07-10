СВО закончится осенью 2024 года?

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Первая половина июля принесла мировому сообществу новые темы для политических обсуждений. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетил столицы трех государств, принимающих участие в главном военном конфликте Европы — России, Украины и Китая. При этом спикеры не приходят к единому мнению: одни считают, что СВО скоро завершится, другие же выдвигают более пессимистичные прогнозы.
Украинский лидер и глава ЕС смогли встретиться в Киеве в начале июля. Во время визита Орбан подчеркнул, что обеим сторонам конфликта следует прекратить огонь, а также пойти на мирные переговоры.
Однако Владимир Зеленский не поддержал инициативы европейского спикера. Президент Украины поблагодарил Венгрию за содействие в вопросах урегулирования мирной обстановки, при этом отметив, что на данный момент он не может принять такое решение.
После визита в Киев председатель ЕС отправился в Москву. Встреча Орбана с Владимиром Путиным не анонсировалась заранее, что вызвало ажиотаж мнений и комментариев от экспертов, которые прогнозировали новый виток российско-украинского конфликта.
По итогу деловая встреча не принесла изменений в актуальные отношения двух стран. И это неудивительно — пока что ни один президент не желает заключать переговоры на чужих условиях.
«Дипломатический чес» Виктора Орбана на сегодняшний день завершился в Пекине — китайская столица стала место встречи с лидером страны Си Цзиньпином.
Венгерский премьер отметил, что решающее влияние на российско-украинский конфликт сейчас могут оказать Соединенные Штаты, Китай и Европейский союз.
Конечной точкой переговоров Орбана должен стать Вашингтон. Предполагается, что там он сможет рассказать Западу о российских и китайских условиях выхода из военного конфликта.
На сегодняшний день никто точно не может сказать, когда завершится СВО. Однако специалисты самых различных профессий выдвигают предположения о конце конфликта, принимая во внимания актуальную политическую обстановку.
Так, командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркнул, что боевые действия могут прекратиться уже к осени 2024 года.
С такой позицией не согласился военкор Александр Коц. Журналист отметил, что на данный момент такие прогнозы являются нереалистичными.
«К осени мы вряд ли обрушим фронт с такой силой, что противник побежит до польской границы. То есть, закончить к этому сроку СВО военным путем вряд ли возможно. А переговорами тем более. Потому что вести их не с кем», — пояснил Коц.