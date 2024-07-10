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Новый виток российско-украинского конфликта

СВО закончится осенью 2024 года?

10 июля 2024, 16:16
Фото: 1MI
Новый виток российско-украинского конфликта
Председатель ЕС Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин — политик усиленно пытается повлиять на ход мирных переговоров двух стран. В связи с новой дипломатической обстановкой эксперты выдвигают даты окончания боевых действий в Украине. Properm рассказывает, когда ждать завершения конфликта.

Первая половина июля принесла мировому сообществу новые темы для политических обсуждений. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетил столицы трех государств, принимающих участие в главном военном конфликте Европы — России, Украины и Китая. При этом спикеры не приходят к единому мнению: одни считают, что СВО скоро завершится, другие же выдвигают более пессимистичные прогнозы.

Итоги встречи с Зеленским

Украинский лидер и глава ЕС смогли встретиться в Киеве в начале июля. Во время визита Орбан подчеркнул, что обеим сторонам конфликта следует прекратить огонь, а также пойти на мирные переговоры.

Однако Владимир Зеленский не поддержал инициативы европейского спикера. Президент Украины поблагодарил Венгрию за содействие в вопросах урегулирования мирной обстановки, при этом отметив, что на данный момент он не может принять такое решение.

Новая попытка переговоров

После визита в Киев председатель ЕС отправился в Москву. Встреча Орбана с Владимиром Путиным не анонсировалась заранее, что вызвало ажиотаж мнений и комментариев от экспертов, которые прогнозировали новый виток российско-украинского конфликта.

Решающее влияние на российско-украинский конфликт сейчас могут оказать Соединенные Штаты, Китай и Европейский союзРешающее влияние на российско-украинский конфликт сейчас могут оказать Соединенные Штаты, Китай и Европейский союз
Решающее влияние на российско-украинский конфликт сейчас могут оказать Соединенные Штаты, Китай и Европейский союз
Фото: 1MI

По итогу деловая встреча не принесла изменений в актуальные отношения двух стран. И это неудивительно — пока что ни один президент не желает заключать переговоры на чужих условиях.

Третья точка в маршруте Орбана

«Дипломатический чес» Виктора Орбана на сегодняшний день завершился в Пекине — китайская столица стала место встречи с лидером страны Си Цзиньпином.

Венгерский премьер отметил, что решающее влияние на российско-украинский конфликт сейчас могут оказать Соединенные Штаты, Китай и Европейский союз.

Конечной точкой переговоров Орбана должен стать Вашингтон. Предполагается, что там он сможет рассказать Западу о российских и китайских условиях выхода из военного конфликта.

Новые прогнозы экспертов

На сегодняшний день никто точно не может сказать, когда завершится СВО. Однако специалисты самых различных профессий выдвигают предположения о конце конфликта, принимая во внимания актуальную политическую обстановку.

Боевые действия могут прекратиться уже к осени 2024 годаБоевые действия могут прекратиться уже к осени 2024 года
Боевые действия могут прекратиться уже к осени 2024 года
Фото: 1MI

Так, командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркнул, что боевые действия могут прекратиться уже к осени 2024 года.

С такой позицией не согласился военкор Александр Коц. Журналист отметил, что на данный момент такие прогнозы являются нереалистичными.

«К осени мы вряд ли обрушим фронт с такой силой, что противник побежит до польской границы. То есть, закончить к этому сроку СВО военным путем вряд ли возможно. А переговорами тем более. Потому что вести их не с кем», — пояснил Коц.
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#Виктория Оврамец#Политика#Украина#Сво#Эксперты#Прогнозы
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