СВО закончится осенью 2024 года?

Первая половина июля принесла мировому сообществу новые темы для политических обсуждений. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетил столицы трех государств, принимающих участие в главном военном конфликте Европы — России, Украины и Китая. При этом спикеры не приходят к единому мнению: одни считают, что СВО скоро завершится, другие же выдвигают более пессимистичные прогнозы.